拜登退選｜德英等多國領袖支持決定　感謝領導面對俄烏戰爭等危機

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日突然宣布結束競逐連任，並全力支持和認同59歲的副總統賀錦麗（Kamala Harris）獲民主黨提名為總統候選人。多國領袖發聲明，支持拜登的決定，並感謝其任內貢獻。其中德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）肯定拜登的決定，感謝拜登令跨大西洋合作更密切、北約（NATO）更強大，美國是良好而可靠的夥伴。



圖為2024年7月10日，美國總統拜登在英國首相施紀賢抵達華盛頓參加北約峰會歡迎儀式時與他寒暄。（Reuters）

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）發聲明稱，尊重拜登的決定，期待在他剩餘的總統任期內共同合作。

愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）讚揚，自拜登2020年獲勝總統以來，全球經歷新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭等，拜登展現全球領導力，哈里斯代表愛爾蘭人民及政府致以感謝。

克里姆林宮發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov)表示，距離選舉還有四個月，這是一段很長的時間，很多事情都可能發生變化。俄國會保持耐心，仔細監測發生的情況，目前首要焦點仍是針對烏克蘭的特別軍事行動。

圖為2023年5月21日七國集團（G7）峰會在日本廣島舉行，美國總統拜登（Joe Biden）出席。（Reuters）

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）稱尊重拜登不競逐連任的決定，稱對方過去數十年直是美國最著名的政治家之一，也是一位實施了多項重要改革的總統。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）指拜登多次作出艱難決定，這些決定令波蘭、美國和世界變得更加安全，民主和自由更加強大。