拜登退選｜德英等多國領袖支持決定 感謝領導面對俄烏戰爭等危機
撰文：蕭通
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美國總統拜登（Joe Biden）7月21日突然宣布結束競逐連任，並全力支持和認同59歲的副總統賀錦麗（Kamala Harris）獲民主黨提名為總統候選人。多國領袖發聲明，支持拜登的決定，並感謝其任內貢獻。其中德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）肯定拜登的決定，感謝拜登令跨大西洋合作更密切、北約（NATO）更強大，美國是良好而可靠的夥伴。
英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）發聲明稱，尊重拜登的決定，期待在他剩餘的總統任期內共同合作。
愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）讚揚，自拜登2020年獲勝總統以來，全球經歷新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭等，拜登展現全球領導力，哈里斯代表愛爾蘭人民及政府致以感謝。
克里姆林宮發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov)表示，距離選舉還有四個月，這是一段很長的時間，很多事情都可能發生變化。俄國會保持耐心，仔細監測發生的情況，目前首要焦點仍是針對烏克蘭的特別軍事行動。
挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）稱尊重拜登不競逐連任的決定，稱對方過去數十年直是美國最著名的政治家之一，也是一位實施了多項重要改革的總統。
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）指拜登多次作出艱難決定，這些決定令波蘭、美國和世界變得更加安全，民主和自由更加強大。
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