中國遊客或遭新西蘭警方不公正執法　駐新使館提交涉

一名中國留學生6月28日在新西蘭奧克蘭（Auckland）公共巴士上遭不明身份人員持械襲擊。中國駐新西蘭使館代理首席館員葉素公7月2日約談新西蘭外交貿易部禮賓司負責人，就遇襲案和中國遊客或遭警方不公正執法事件提出交涉。



葉素公表示，中方高度重視維護中國公民生命財產安全和合法權益，對有關案件表示嚴重關切，強烈譴責案犯不法行為。

中方敦促新西蘭做好醫療救治受傷中國公民等工作，務必全力偵查案件，儘快將罪犯繩之於法，對有關事件展開調查，還原事實真相。

圖為2021年9月16日，新西蘭奧克蘭一輛用於提供疫苗接種服務的巴士，在奧克蘭機場駛經疫苗接種中心。發生中國男生遇襲事件的巴士，與圖中巴士是同一類型。（Getty）

圖為2021年9月16日，新西蘭奧克蘭一輛用於提供疫苗接種服務的巴士，在奧克蘭機場駛經疫苗接種中心。發生中國男生遇襲事件的的巴士，與圖中的巴士是同一類型。（Getty）

葉素公稱，新方應採取一切必要措施保護當地中國公民人身安全及合法權益，為其在新西蘭生活、學習、工作創造安全、公平、非歧視性環境，與中方一道為兩國人員往來創造良好條件。

新方回應指，對事件高度重視並已為受害者提供必要協助，警方正積極調查，並將及時向中國使館通報有關進展。

一名16歲中國男性留學生6月28日上午9點左右在奧克蘭的巴士遇襲，一名女子用金屬棍襲擊他，導致其面部受傷，女子襲擊男生時使用帶有種族歧視的字眼辱罵他。