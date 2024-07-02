中國遊客或遭新西蘭警方不公正執法 駐新使館提交涉
撰文：劉耀洋
出版：更新：
一名中國留學生6月28日在新西蘭奧克蘭（Auckland）公共巴士上遭不明身份人員持械襲擊。中國駐新西蘭使館代理首席館員葉素公7月2日約談新西蘭外交貿易部禮賓司負責人，就遇襲案和中國遊客或遭警方不公正執法事件提出交涉。
葉素公表示，中方高度重視維護中國公民生命財產安全和合法權益，對有關案件表示嚴重關切，強烈譴責案犯不法行為。
中方敦促新西蘭做好醫療救治受傷中國公民等工作，務必全力偵查案件，儘快將罪犯繩之於法，對有關事件展開調查，還原事實真相。
葉素公稱，新方應採取一切必要措施保護當地中國公民人身安全及合法權益，為其在新西蘭生活、學習、工作創造安全、公平、非歧視性環境，與中方一道為兩國人員往來創造良好條件。
新方回應指，對事件高度重視並已為受害者提供必要協助，警方正積極調查，並將及時向中國使館通報有關進展。
一名16歲中國男性留學生6月28日上午9點左右在奧克蘭的巴士遇襲，一名女子用金屬棍襲擊他，導致其面部受傷，女子襲擊男生時使用帶有種族歧視的字眼辱罵他。
中國留學生新西蘭巴士遇襲 駐新使館促警全力調查李強訪新西蘭與工商界代表座談：中方將繼續擴大市場准入李強訪新西蘭第2天參觀奧克蘭食品研究中心 料將晤商界領袖李強訪新西蘭 宣布中國將對新西蘭實行單方面免簽證入境