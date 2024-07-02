神預言9屆美國大選結果 學者籲民主黨勿換帥：拜登有2大優勢
撰文：劉耀洋
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美國總統拜登（Joe Biden）辯論表現欠佳，引發外界對撤換候選人的猜測。曾在過去10屆總統大選中精準預測9屆的美國歷史學家7月1日呼籲民主黨「不要被誤導」，指換掉拜登將導致民主黨失去2大關鍵選舉優勢。
《紐約郵報》報道，美國美利堅大學（American University）歷史系教授利奇特曼（Allan Lichtman，暫譯），曾在過去10屆美國總統大選中精準預測9屆。
利奇特曼的預測系統有13個「關鍵因素」，若有6個或以上的問題不利於執政黨，執政黨候選人將敗選，反之則將勝出。13個「關鍵因素」包括政黨授權、競爭力、在任總統、第三勢力、短期經濟、長期經濟、政策變化、社會動盪、醜聞、外交/軍事成功、執政者魅力和挑戰者魅力等。
利奇特曼6月30日接受美媒訪問時表示，換掉拜登將導致民主黨失去「有競爭力候選人」及「在任總統」兩大關鍵優勢。
針對拜登的辯論表現，利奇特曼呼籲民主黨別被主流意見所誤導，他強調2016年所有專家都認為希拉里（Hillary Clinton）勝出所有辯論，結果卻是特朗普（Donald Trump，又譯川普）贏得大選。