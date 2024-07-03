法國大選︱約200名候選人「壯士斷臂」　集體退選力阻極右翼取勝

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的中間派執政聯盟和左翼新人民陣線至少200名候選人在國民議會選舉決選前退出，協力阻止極右翼勢力掌權。



馬克龍的陣營在上個月的歐洲選舉中慘敗，法國週日（7月7日）將在最後一輪議會選舉中進行決定性的投票，執政聯盟和新人民陣線作最後努力，阻止馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟（National Rally，RN）在國民議會577個席位中贏得289個席位的絕對多數。

據法媒統計，在週二（2日）傍晚6時第二輪投票報名截止日期之前，至少200名候選人已經退出，有110多名是左翼新人民陣線（NFP）成員，其中70多名代表馬克龍陣營。雙方希望藉助這一戰術性手段來削弱國民聯盟的勝算。

一名極右翼候選人則因為自己在社交媒體上發佈的一條戴着納粹帽的舊帖子而退選。

極右翼政黨在6月30日的第一輪選舉中以1060多萬張選票取得勝利。在第一輪選舉中贏得席位的76名候選人，幾乎全部來自極右翼和極左翼。其餘的501個席位將通過第二輪投票由選民在兩名到三名候選人之間投選。

彭博社報道，在首輪投票中，馬林勒龐所屬的國民聯盟及其盟友取得了33.2％的選票，位居第一；左翼新人民陣線獲得28％，馬克龍領導的中間派聯盟得票20.8％。

577個選區中半數以上有三名候選人進入決選。在此情況下，位列第三名的候選人可以退出，以強化另一個主流政黨擊敗國民聯盟的可能性。

法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）和國民聯盟主席巴爾代拉（Jordan Bardella）週一分別接受法國電視台TF1的現場採訪，想要爭取不同黨派的選民支持。

法國國會選舉：2024年6月30日，第一輪投票部份結果公布後，位於巴黎的共和廣場有反對法國極右國民聯盟（Rassemblement National-RN）的示威者上街示威。圖為示威者在共和廣場拉起橫額。 （Reuters）

2034年6月30日，法國埃南-博蒙（Henin-Beaumont），法國極派領導人、極右翼國民聯盟（National Rally-RN）候選人馬林勒龐在法國國會選舉第一輪結果公布後發表講話期間，她的支持者在場揮動國旗並叫喊。（Reuters）

為了能夠取得議會絕對多數，巴爾代拉呼籲選民在第二輪投票中支持他所屬黨派的候選人，甚至還希望爭取「不接受極端主義和激進主義的溫和左翼選民」的擁護。阿塔爾方面則呼籲所有勢力攜起手來，防止極右翼取得絕對多數。他尋求建立一個「多元化的國民議會」，團結左翼和右翼政黨，「一份一份法案」地來開展立法工作。

阿塔爾說：「我們要以不同的方式施政……這是一個迹象，表明我們已經聽到了來自法國民眾和選民的訊息。」

在第一輪投票中，極右翼國民聯盟及其盟友在577個選區中的485個取勝或是進入了第二輪。根據Franceinfo電台報道，該陣營候選人在其中297個選區得票率第一或擊敗對手當選。

本文獲《聯合早報》授權轉載

