美商務部：已撤銷8項涉及華為出口許可　涵蓋運動設備至板腦組件

撰文：蕭通
出版：更新：

中國電訊設備巨頭華為（Huawei）遭美國政府加強施壓，根據美國商務部提交國會的文件，該部門今年已撤銷八項涉及華為的出口許可，以阻止部份公司向華為供應產品。華為方面暫未對此報道作出評論。

路透社5月曾報道，美國商務部已取消英特爾（Intel）與高通（Qualcomm）向華為出口半導體的許可，進一步收緊出口限制。不過，當局當時只證實有「某些」許可被撤銷，並未公布具體內容。

路透社7月2日報道，美國商務部最新文件顯示，自2024年初以來，該部門已撤銷8項涉及華為的額外許可證，涉及「運動設備、辦公家具，以及大眾消費市場產品的低技術組件，例如平板電腦的觸控板、觸控螢幕感測器」。

眾議院外交事務委員會發言人證實，該委員會7月2日收到商務部的相關資料，正在進行審視。

因質疑華為威脅國安，美國2019年將該公司列入貿易限制名單，在美向華為發貨的供應商，必須事前尋獲得特別許可證。

另外，商務部的文件指出，2018到2023年間，尋求向限制名單企業出口產品的申請，共涉8,800億美元。當中約3,350億美元的產品，獲得商務部許可。而當中有價值2,220億美元是在2021年、即總統拜登上任第一年獲准。

美國撤銷英特爾高通向華為售晶片許可　進一步收緊對華限制美媒：華為秘密資助美國尖端研究　頒發數百萬美元科研競賽獎金美國擬禁止華為等中企參與無線設備認證美國民調：81%受訪者對中國持負面看法　42%視華為敵人美國商務部長雷蒙多：華為晶片技術落後美國數年
Huawei（華為）
封殺華為
美國
中美關係
中美貿易戰