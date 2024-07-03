美商務部：已撤銷8項涉及華為出口許可　涵蓋運動設備至板腦組件

中國電訊設備巨頭華為（Huawei）遭美國政府加強施壓，根據美國商務部提交國會的文件，該部門今年已撤銷八項涉及華為的出口許可，以阻止部份公司向華為供應產品。華為方面暫未對此報道作出評論。



路透社5月曾報道，美國商務部已取消英特爾（Intel）與高通（Qualcomm）向華為出口半導體的許可，進一步收緊出口限制。不過，當局當時只證實有「某些」許可被撤銷，並未公布具體內容。

路透社7月2日報道，美國商務部最新文件顯示，自2024年初以來，該部門已撤銷8項涉及華為的額外許可證，涉及「運動設備、辦公家具，以及大眾消費市場產品的低技術組件，例如平板電腦的觸控板、觸控螢幕感測器」。

眾議院外交事務委員會發言人證實，該委員會7月2日收到商務部的相關資料，正在進行審視。

因質疑華為威脅國安，美國2019年將該公司列入貿易限制名單，在美向華為發貨的供應商，必須事前尋獲得特別許可證。

另外，商務部的文件指出，2018到2023年間，尋求向限制名單企業出口產品的申請，共涉8,800億美元。當中約3,350億美元的產品，獲得商務部許可。而當中有價值2,220億美元是在2021年、即總統拜登上任第一年獲准。