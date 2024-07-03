哈薩克總統最高禮儀歡迎習近平　6架戰機拉出中國國旗色彩帶

哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）舉行隆重的歡迎儀式，歡迎到訪該國首都阿斯塔納（Astana）中國國家主席習近平。兩人其後舉行大範圍會談和小範圍會談。



習近平抵達哈薩克總統府時，哈方空軍戰機拉出象徵中國國旗的紅黃色彩帶，以最高禮儀歡迎。

香港時間7月2日下午，習近平乘坐專機抵達哈薩克，托卡耶夫到場迎接。習近平當晚應邀同托卡耶夫共進晚餐，在愉快溫馨的環境中就中哈關係和共同關心的問題進行親切友好的交流。

2024年7月3日上午，中國國家主席習近平乘坐的專車在電單車隊護衛下抵達總統府，哈薩克總統托卡耶夫在下車處熱情迎接，6架戰機飛越上空致意。（央視截圖）

2024年7月3日上午，中國國家主席習近平乘坐的專車在電單車隊護衛下抵達總統府，哈薩克總統托卡耶夫在下車處熱情迎接，6架戰機飛越上空致意。（央視截圖）

2024年7月3日上午，中國國家主席習近平乘坐的專車在電單車隊護衛下抵達總統府，哈薩克總統托卡耶夫在下車處熱情迎接。（央視截圖）

哈薩克總統托卡耶夫與正在該國進行國事訪問的中國國家主席習近平在阿斯塔納共進晚餐前，在會場外握手合照。（哈薩克總統新聞處社交媒體X賬號）

哈薩克總統托卡耶夫與正在該國進行國事訪問的中國國家主席習近平在阿斯塔納共進晚餐前，在會場外握手合照。（哈薩克總統新聞處社交媒體X賬號）

央視新聞稱，習近平乘坐的專機進入哈薩克領空時，哈薩克兩架戰機升空護航。

習近平2日起一連5天，出席在哈薩克阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，並應哈薩克總統托卡耶夫及塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）的邀請，對兩國進行國事訪問。

俄塔社2日稱，習近平將與同樣到訪哈薩克的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）7月3日在阿斯塔納舉行會談。

俄羅斯也是上合組織會員國，外界預料習近平將再次與普京會面。兩人上次是在5月16日在北京會面，相隔僅約1個半月。此外普京6月18至20日才訪問過朝鮮及越南。

俄衛網7月3日報道，據克宮消息，俄羅斯總統普京已抵達哈薩克首都阿斯塔納，將參加上合組織峰會並將舉行一連串雙邊會晤。

圖為2024年5月16日，俄羅斯總統普京在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會議，並簽署多份文件。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS）

俄羅斯總統普京2024年5月16日在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平共同出席「中俄文化年」開幕式暨慶祝中俄建交75周年專場音樂會。（Sputnik/Alexander Ryumin/Pool via REUTERS）

上海合作組織峰會將於7月3日至4日在阿斯塔納舉行。今年上合組織阿斯塔納峰會的主題為「加強多邊對話，尋求可持續的和平與發展」。峰會與會者計劃簽署24份聯合文件，並通過一份最終宣言和一份聲明，確認上合組織與會者對睦鄰友好和團結原則的承諾。

俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫（Yuri Ukhakov）向記者稱，在阿斯塔納上海合作組織峰會期間，普京將與中國國家主席習近平、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）、蒙古國總統呼日勒蘇赫（Ukhnaa Khurelsukh）、哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif，簡稱夏巴茲）和阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）舉行雙邊會晤。