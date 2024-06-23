普京訪朝後，「中俄朝」vs「美日韓」會否重演？

當地時間6月19日，俄羅斯總統普京抵達平壤，對朝鮮進行為期兩天的訪問。隨後，普京還訪問了越南。在俄烏戰爭爆發後，美西方對俄羅斯進行了「去國家化」的聯合制裁，俄羅斯的地緣政治與地緣經濟空間都受到極大的打壓。在此背景下，普京5月份訪問中國，此次訪問朝鮮，以及隨後訪問越南，都是為了拓展俄羅斯的地緣政治與地緣經濟空間。

從公開報道看，普京訪朝取得了一系列成果。其中最重要的是，俄羅斯總統普京與朝鮮領導人金正恩簽署了《全面戰略夥伴關係條約》。

普京與金正恩會談時表示，俄羅斯正在與美國幾十年來強加的帝國主義政策作鬥爭，俄方「讚賞朝鮮對俄羅斯政策提供的支持，包括在烏克蘭問題上的支持」。此次訪朝，俄羅斯「已準備好一份新的基本文件，這將構成我們長期關係的基礎」。金正恩表示：「目前世界形勢變得越來越複雜，變化也越來越快。在這種情況下，我們打算進一步加強與俄羅斯、與俄羅斯領導層的戰略溝通。」金正恩說，朝鮮「將無條件地支持俄羅斯的所有政策」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）走訪朝鮮，朝鮮領導人金正恩贈送普京兩隻當地品種的豐山犬。（KCNA）

對於兩國簽署《全面戰略夥伴關係條約》，普京表示，這份文件至關重要，將成為未來兩國關係進一步發展的基礎。普京強調，根據俄朝兩國簽署的條約，其中一方遭受他國侵略時，另一方需要提供援助。他還透露，不排除與朝鮮發展軍事技術合作的可能。金正恩評價朝俄簽約時表示，朝俄協議加速構建新的多極化世界，「朝俄雙邊關係提升至同盟水平」。

由此來看，俄羅斯與朝鮮關係即使還未到真正的軍事同盟水平，離此也只有一步之遙了。在當今世界體系中，俄羅斯和朝鮮都受到美國及西方盟友的多方制裁。俄朝提升雙邊關係，是在相互提供地緣政治空間，並擴大在經濟、技術和軍事方面的合作。如果俄羅斯向朝鮮提供軍事技術，無疑會與聯合國的制裁產生衝突，更不用說美國的制裁了。但在俄羅斯與西方事實上對立的大背景下，這種「違背」已經造成不了打擊的增量了。

值得注意的是，普京此次訪問朝鮮，對東北亞地緣政治格局可能產生重要影響。其中最大的影響將來自可能的軍事合作。普京此次已經明言，不排除與朝鮮進行軍事技術的合作。

2024年6月19日，朝鮮平壤金日成廣場放飛氣球，歡迎俄羅斯總統普京到訪。（Reuters）

韓國方面曾表示，從2023年8月至2024年2月，朝鮮一共向俄羅斯輸送了6700集裝箱的武器彈藥。烏克蘭方面稱，俄羅斯曾發射了朝鮮製造的KN-23/24系列導彈。美國戰略與國際研究中心（CSIS）更發布報告稱，朝鮮向俄羅斯轉運了大量軍火。不過，俄羅斯和朝鮮都否認了這些說法，並稱其為「瘋狂的謬論」。

如果朝鮮冒西方之大不韙向俄羅斯提供了軍火，那麼俄羅斯將向朝鮮提供什麼回報呢？從朝鮮的需求和地緣政治邏輯來看，俄羅斯對朝鮮有很多的軍事合作選項——先進的軍機、導彈技術以及最讓人擔心的核技術等，都是西方潛在的懷疑對象。據報道，今年6月14日，美國副國務卿庫爾特·坎貝爾在與韓國第一副外長金烘均的緊急電話中表示，美國掌握了「平壤向莫斯科到底提供了什麼」的訊息，但不知道朝鮮從俄羅斯得到什麼作為回報。坎貝爾稱，「硬通貨？能源？讓他們發展核和導彈的機會？我們不知道。但我們對此感到擔憂並正在密切關注。」

在地緣政治局勢本已高度緊張的東北亞地區，一個提升了核能力的朝鮮，將顯著改變東北亞地區的地緣政治局勢！尤其會讓美國主導下的美國-日本-韓國同盟感到芒刺在背。在過去，俄羅斯作為一個曾經心向歐洲的軍事大國，不會對朝鮮有如此緊密的合作，也不會做過多的地緣政治及軍事資源的投放。但是，現在形勢不同了，即使俄烏戰爭很快結束，普京治下的俄羅斯也會遭到美西方的長期圍堵、打壓和清算。因此，俄羅斯已經放棄了與西方短期內恢復關係的幻想。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京2024年5月16日在北京出席中俄建交75週年晚宴時握手留影（Reuters）

在此背景下，俄羅斯的東向戰略就必須落到實處，一是與中國的合作，二是與朝鮮的合作。中俄關系是兩個大國的合作，兩國已經達成「新時代全面戰略協作夥伴關係」，這與俄朝之間類似同盟的「全面戰略夥伴關係」還有所差別。在俄烏戰爭中，中國已明確表示不向俄羅斯提供致命武器，中俄合作主要體現在非軍事領域，尤其是經濟領域的合作。俄羅斯與朝鮮的合作則有所不同，如前所述，軍事合作可能會成為兩國合作的重要內容。

有人問，東北亞地區是否會重現70多年前的地緣政治格局？20世紀50年代初期，在朝鮮戰爭中，東北亞地區形成了「中俄朝」vs「美日韓」的對峙局面，後來通過殘酷的朝鮮戰爭，才形成了目前的「對立均勢」。在70多年後，是否會再度形成「中俄朝」vs「美日韓」的格局？安邦智庫（ANBOUND）的研究人員認為，從基本面來看，現在似乎與過去有相似之處，中、俄、朝都是美國不同程度打壓的對象，是美國眼中不同的對手。

但是，現在與過去也有很大的不同。中國經過了四十多年主要面向西方的改革開放，已經成為全球第二大經濟體，而且中國的持續發展仍然需要保持改革開放。朝鮮雖然仍然是個貧窮的幅員小國，但它已經擁有數量不詳的核武器。過去曾經是世界一極的強大蘇聯，則在解體之後萎縮為現在的俄羅斯。對中國而言，現在中國的綜合戰略利益已經與過去有很大的不同。因此，中國在俄烏戰爭中恪守中立、勸和促談，這是符合中國戰略利益的正確選擇。

2024年6月18日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken，不在圖中）會面後，共同會見記者。（Reuters）

今後俄朝關係的發展，尤其是軍事技術的合作進展與合作深度，將成為東北亞地緣政治格局中的重要變數。麻煩的是，俄朝關係的深入，又與俄羅斯與北約的對抗密切相關。一向強硬主張北約全球化的北約秘書長斯托爾藤貝格稱，普京訪問朝鮮表明並證實了俄羅斯與朝鮮、中國和伊朗等國的關係，「這表明我們的安全面臨的威脅不是地區性的，而是全球性的。」這種狂妄的看法，在相當程度上代表了北約對亞洲（尤其是東北亞）的地緣政治想法。

最終分析結論：

俄羅斯強化與朝鮮的類同盟關係，將對東北亞地區的地緣政治形勢帶來重要的改變。中國作為東北亞地區重要的利益相關者，需要對今後東北亞地區各種可能的局勢變化做好預判，做好研究，做好預案。

本文原載於2024年6月19日的安邦智庫每日經濟欄目

