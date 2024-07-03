美國大選｜迎戰特朗普？　民調：民主黨唯有「她」表現優於拜登

最新的路透社/益普索民意調查顯示，三分之一的美國民主黨人認為總統拜登應該退出總統競選，但在與共和黨的特朗普的假設性對決中，沒有任何重量級民主黨人的表現會比拜登來得更好。



這項進行至星期二（7月2日）的兩天民調發現，81歲的拜登和78歲的特朗普都獲得40%登記選民的支持。

這表明拜登上週與特朗普進行首場總統選舉電視辯論後並沒有失去優勢。

路透社/益普索民調問卷提供的重量級民主黨人選中，只有前總統奧巴馬的妻子米歇爾的表現優於拜登，在假設性對決中，她獲得50%的支持率，領先於特朗普的39%。

美國前總統奧巴馬妻子米歇爾。（資料圖片）

拜登2024年6月28日出席在紐約的訪客中心開幕儀式時發表講話（Reuters）

2018年推出暢銷回憶錄Becoming的米歇爾多次表明無意競選美國總統。

根據民調結果，約32%民主黨人說，拜登應該退出總統競選，因為他在電視辯論中的表現很糟糕，無法強力反擊特朗普的攻擊，包括特朗普提出的大量虛假論點。

特朗普本身也面臨一些挑戰，儘管他涉嫌試圖推翻2020年敗選結果的刑事案件已陷入停頓，但在一場勢均力敵的對決中，特朗普和拜登都不能失去大量基本盤的支持。

2024年6月27日，在美國密歇根州一個派對上，熒幕投映出美國現任總統拜登與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普之間的首場總統候選人辯論。（Reuters）

民主黨選民長期以來一直對拜登尋求連任心存疑慮。路透社/益普索1月份的一項民調顯示，49%的民主黨人認為拜登不應該在2024年再次參選。

但民調也顯示，可能接替拜登的民主黨人在假設性對決中的表現將與他不相上下，或者更差。

以副總統哈里斯為例，民調顯示她的支持率比特朗普落後一個百分點，分別為42%和43%，此差距在誤差範圍內。從統計數字來看，哈里斯的表現與拜登旗鼓相當。

拜登在首場電視辯論後誓言他將繼續競選總統。

本文獲《聯合早報》授權轉載

