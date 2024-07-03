特朗普前顧問：中國在南海綵排攻台灣　美國應助菲律賓補給坐灘

撰文：外部來稿(國際)
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曾在特朗普執政時期擔任美國國家安全委員會首席亞洲顧問的博明（Matthew Pottinger），一度被稱為特朗普身邊的「知華鷹派」。當地時間7月2日，他在保守派智庫美國傳統基金會（Heritage Foundation）就南海和台海局勢發表言論，並強行將這兩個議題相關聯。

港媒報道，對於菲律賓在中國仁愛礁向非法「坐灘」軍艦補給一事，博明當天聲稱，美國應當幫助菲律賓補給，以此向中方發出訊號，表明美國將在軍事上支持該地區的盟友。他甚至宣稱，北京正利用與菲律賓在南海的對峙，作為攻擊台灣島的「綵排預演」。

圖為2024年3月5日，一艘中國海警船隻擋住菲方船隻前往南沙群島仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁，Second Thomas Shoal）執行補給任務的航道，菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）成員在場戒備。（Reuters）
2023年6月29日，在菲律賓巴坦群島（Batanes Islands，又譯巴丹群島），菲律賓武裝部隊參謀長出訪期間，菲律賓士兵在雅米島（Mavulis）參加升旗儀式。巴坦群島位於菲律賓最北部，距離台灣不足200公里。（Reuters）

「為什麼北京一開始就瞄準這個小島礁？這主要是為了讓美國喪失威信，這是對台灣的一次綵排。」博明聲稱：「他們把這裏當作台灣的小模型，這個小島礁本身並非一個具有重要地緣戰略意義的地方。」他還聲稱，北京方面是在證明其發動封鎖的能力，製造一種美國徒勞無用且不值得信任的感覺，讓外界認為美國不僅不會幫助菲律賓，更不用說支援台灣了。

過去，博明不斷鼓吹稱，美國必須在「印太地區」對中國採取更強硬的軍事立場。近段時間，由於中菲在中國仁愛礁附近發生了爭端，這也引發了一場關於《美菲共同防禦條約》的討論——什麼時候將觸發美國的軍事介入？

談到此事，博明先是聲稱「這種爭端應當觸發《美菲共同防禦條約》的回應」，但同時又提出了一些「限制條件」。

他稱，只有「小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）和拜登（Joe Biden）討論後，認為這（美國出兵介入）是最好的做法，這才會發生。」他補充稱：「我並不是說這意味着我們要開戰。我的意思是，我們必須對形勢有所認知，並開始讓北京付出更嚴重的代價。」

菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）2024年4月6日發布照片顯示，該國指4月4日，一艘中國海警船在南海接近一艘菲律賓漁船。（Philippine Coast Guard via Reuters）

港媒報道，在被問及對博明的言論有何回應時，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，菲律賓「侵犯了中國的主權，並蓄意挑釁」，美國「不應利用這個問題挑撥離間，更不應進行干預」。

對於博明有關涉台言論，劉鵬宇表示，解決台灣問題是中國人自己的事情，「這是由全體中國人決定的，不容外部勢力干涉。有關人員應停止在各種場合炒作台灣問題，停止製造緊張、挑起對抗。」

6月20日，中國外交部發言人林劍曾重申，仁愛礁是中國南沙群島的一部份，是中國領土。6月17日，菲律賓未經中方允許非法侵闖仁愛礁海域，違反國際法，違背《南海各方行為宣言》精神，純屬無理挑釁。

「更何況，菲方此次行動根本不是什麼人道主義物資補給。菲方船隻不僅夾帶建築材料，還偷運武器裝備，故意衝撞中方船隻，菲人員還對中方執法人員潑水、投擲物品等，有關做法明顯加劇海上緊張局勢、嚴重威脅中方人員和船隻安全。中方依法採取必要措施維護自身主權合法合理，專業克制，無可非議。」林劍強調：「中方將堅決維護自身合法權益，同時敦促菲方立即停止海上侵權挑釁，否則後果自負。」

菲律賓2024年6月19日發布影片，指控中方採用暴力手段，影片顯示現場有多艘船（影片截圖）
菲律賓2024年6月19日發布影片，指控中方採用暴力手段，包括破壞菲方船隻（影片截圖）

據外交部網站消息，7月2日，外交部副部長陳曉東同菲律賓外交部副部長拉扎羅（Theresa Lazaro）在馬尼拉共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第九次會議。

雙方就南海形勢特別是管控仁愛礁局勢坦誠、建設性地交換了意見。中方重申對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，敦促菲方立即停止海上侵權挑釁行徑，切實遵守《南海各方行為宣言》各項規定，回到通過對話協商妥處分歧的正軌，同中方共同管控好仁愛礁局勢，推動海上局勢趨緩降溫，推動中菲關係止跌企穩。

本文獲《觀察者網》授權轉載

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