中國航母山東艦抵菲律賓近海　分析：對美國進行反威懾

菲律賓總統小馬可斯上周四（6月27日）強硬表示，有必要採取更多行動應對南中國海衝突，中國航空母艦「山東號」同日出現在菲律賓呂宋島以西海域約200海里（約360公里）處海域。

這是中國首次派航母行經菲律賓近海，受訪學者對此舉是否向馬尼拉釋放軍事威懾信號，看法不一；但都認為美軍航母戰鬥群已數次行經南中國海向中國秀肌肉，美國等29國上周四在夏威夷開始為期逾月的環太平洋演習（RIMPAC），北京的舉措旨在對馬尼拉背後的美國進行軍事反威懾。

據上海覓熵科技公司發布的商業衛星照片，6萬噸級的山東艦上周二（6月25日）離開解放軍南部戰區一處軍港，兩天後（27日）出現在呂宋島以西約200海里處海域，未見有護航艦隊隨行。200海里的距離，剛好落在菲律賓今年4月已佈防印度布拉莫斯超音速巡航導彈的射程之外。

山東艦航母（視覺中國/資料圖片）

歐洲航天局的「哨兵1號」衛星同日也偵測到山東艦在上述水域航行。

中菲近月在南中國海有爭議的仁愛礁發生衝突，兩國船隻6月17日更在當地發生碰撞。小馬可斯上周四首次就中菲在南中國海的最新一輪衝突發表談話，表示僅通過外交照會表達抗議並不足夠，馬尼拉有必要採取更多行動，但他未進一步說明。

解放軍近期則升級在南中國海的軍演，上周已有兩艘驅逐艦、一艘護衛艦和一艘補給艦，出現在菲律賓西南的巴拉望島近海。

國際軍事與外交專家、上海政法學院教授倪樂雄接受《聯合早報》採訪時研判，中國派山東艦行經菲律賓近海，旨在表達北京在南中國海的戰略決心，展現中國海警後面還有中國海軍做後盾。此舉同時也向一年來持續升級軍事同盟的菲律賓和美國秀肌肉，希望讓菲律賓在南中國海保持克制，同時也希望讓華盛頓約束馬尼拉。

倪樂雄認為，中國海軍同時也在加強備戰，讓山東艦熟悉未來可能作戰的海域海況，協調各軍種部門進行作戰訓練。

菲律賓2024年6月19日發布影片，指控中方採用暴力手段，包括破壞菲方船隻（影片截圖）

中國軍事評論員宋忠平受訪時認為，山東艦僅在公海航行並非針對菲律賓，外界不應過度解讀。他說，菲律賓在仁愛礁掀不起大風大浪，北京對馬尼拉並不擔心；解放軍海上練兵備戰，主要針對不斷挑釁中國核心利益的美國。

香港亞洲研究中心副主任古爾拉姆（Ghulam Ali）受訪時也認為，山東艦以低調姿態出現在菲律賓近海，並非北京針對馬尼拉施加巨大軍事威懾。

古爾拉姆研判，中菲兩國海上軍力懸殊，中國海警和民用船隻目前都已對菲律賓形成壓倒性優勢，解放軍沒必要再派航母到菲律賓家門口秀肌肉，這麼做只會進一步刺激局勢和菲國內的反華情緒。

山東艦去年曾先後三次駛出第一島鏈進行訓練，先在4月穿越台灣與菲律賓之間的巴士海峽，經過台灣本島東南海域展開首次西太平洋訓練；之後9月、10月連續兩次再出島鏈進行遠海訓練。

倪樂雄認為，山東艦目前預計再出第一島鏈進行軍演，旨在展現強硬姿態，與美國主導的環太演習針鋒相對。

另據保加利亞軍事網發布的最新衛星圖像報道，解放軍近期在新疆塔克拉瑪干沙漠建設模擬空軍基地的靶場，其中停放多架美軍最先進的F-22與F-35隱形戰機模型。

宋忠平指出，靶場有一定的針對性，做得逼真旨在模擬戰爭實況。其中停放多架美軍最先進隱形戰機模型，表明解放軍正以美國為假想敵練兵備戰。