會晤習近平　普京：我們行動是為國家利益　不是針對任何人

上海合作組織（簡稱上合組織）成員國元首理事會7月3日在哈薩克舉行，多國領導人出席，央視新聞報道，中國國家主席習近平3日將跟俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）會談。



綜合路透社、俄衛網報道，普京在會上談到「我們行動是為國家利益，不是針對任何人。」他又形容中俄關係處於歷史上最佳時期。

普京又向習近平指「我們的共同合作是全球事務穩定的關鍵因素之一」。他稱俄中兩國正在穩步落實2030年前經濟合作發展規劃，又指莫斯科將支持中國擔任2024至2025年度上合組織輪值主席國。

兩國領導人的會談是在麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）的會議大廳進行。

圖為2024年5月16日，俄羅斯總統普京在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會議，並簽署多份文件。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS）

習近平之前在7月2日啟程前往哈薩克（Kazakhstan）首都阿斯塔納（Astana），出席上海合作組織成員國元首理事會第24次會議。除了出席上合組織峰會，他會對哈薩克、塔吉克（Tajikistan）兩國進行國事訪問。

俄羅斯總統普京2024年5月16日在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平共同出席「中俄文化年」開幕式暨慶祝中俄建交75周年專場音樂會。（Sputnik/Alexander Ryumin/Pool via REUTERS）

兩人上次是在5月16日在北京會面，相隔僅約1個半月。此外普京6月18至20日才訪問過朝鮮及越南。