美國報告指中國在古巴設監聽站　北京：絕不接受抹黑污衊

美國戰略與國際研究中心7月1日發布報告指出，中國可能在古巴設立4個監聽站，其中一個距離美軍基地關塔那摩灣不遠。中國外交部3日回應指，中國和古巴是好朋友、好兄弟，合作堂堂正正、光明正大，絕不接受、不允許第三方惡意中傷、抹黑污衊。



在中國外交部3日的例行記者會上，中國外交部發言人毛寧回應指，中方注意到有關報道，也注意到古巴副外長德科西奧（Carlos Fernández de Cossio）指出，相關報道毫無事實依據，純屬天方夜譚，所謂中國「軍事基地」從不存在，也從未有人見過，甚至連美國駐古巴使館都不相信。

她指中國和古巴是好朋友、好同志、好兄弟，兩國關係是發展中國家真誠互助的典範。中國和古巴的合作堂堂正正、光明正大，不針對第三方，也絕不接受、不允許第三方惡意中傷、抹黑污衊。

圖為2024年1月16日外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

她稱報告提到關塔那摩，這恰恰是美國對古巴一個多世紀非法干涉的鐵證。美國對古巴實施長達60多年的封鎖制裁，給古巴人民帶來深重災難，美國至今還將古巴保留在所謂的「支持恐怖主義國家名單」之中，給他人潑臟水減輕不了自身的罪行，美方應當做的是反躬自省，立即停止干涉古巴內政，立即將古巴移出所謂的「支持恐怖主義國家名單」，取消對古巴的封鎖制裁。

美國戰略與國際研究中心7月1日發布報告指，中國可能在古巴設立4個監聽站，美國國務院副發言人帕特爾之後在例行記者會稱，美國正在密切關注此事。