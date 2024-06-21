普京訪越 | 越南在中美俄大國之間「長袖善舞」

俄羅斯總統普京開啟了越南的訪問。其實早在2023年9月，越南最高領導人阮富仲就向普京發出了訪問的邀請，只是當時俄烏戰爭局勢對俄羅斯不甚有利，直到如今戰局明朗，訪問才得以成行，這也是普京時隔七年再次訪問越南，雙方主要談兩件事：軍火供應和新結算機制。

軍火供應方面，就是俄羅斯可能繼續向越南供應一批武器，考慮到俄羅斯長期是越南的主要武器供應國，這本不足為奇，但如果放在俄烏戰爭的大背景下，就會變得「奇」了。在美國看來，越南怎麼能再找俄羅斯買武器呢？

2024年6月20日，俄羅斯總統普京 (Vladimir Putin) 在越南河內內排國際機場與同行人士拍照。（Reuters）

其實，去年9月份，西方媒體就爆料說，越南可能購買F-16戰鬥機。如果越南真的購買F-16，就相當於納了投名狀，便有倒向美國的可能。事情曝光後，越南官方沒有什麼反應。當然，相信俄羅斯現在的軍火產能自己都不太夠用，能給越南的不多，供應也就是象徵性的。但，這更多提醒的是一個政治信號。

之前有傳越南有意購買美製F-16戰機。 (Getty Images)

第二件事：新結算機制。簡單來說，就是商討建立盧布和越南盾的互換機制。越南和俄羅斯的雙邊貿易額每年都在穩步增長，2023年達到了36.3億美元，未來潛力廣闊。被美西方極限制裁的俄羅斯自然是不想再用美元了，也用不了，而對越南而言，2024年越南外匯儲備是1000億美元出頭，外債卻達到了1500億美元，外債大於外匯儲備，這種狀態是明顯不可持續的。因此，越南也有減少使用美元的需求。如果盧布和越南盾能建立直接結算的機制，去掉美元這個中間商，兩國都將收益。

至於其他方面，俄羅斯現在擺出一副要跟西方對立的架勢，越南畢竟不是朝鮮，也沒怎麼受到西方的刻意打壓，在這方面並不會與俄羅斯聊得太深入。而且俄越關係還有一個很明顯的不足，那就是貿易規模不大，這主要是相對中美而言。此外，由於西方的次級制裁，越南在與俄羅斯做生意時也會束手束腳。所以，要說有什麼更加深入或者實質性的突破，應也不會有太多。

普京落地越南後，先跟越南國家主席蘇林舉行正式會談，特意指出，發展與東盟的關係是俄羅斯外交戰略的優先事項，他這裏沒有特指是與越南的關係，而是上升到整個東盟，也是肯定了越南在東盟國家中的代表性，讓越南很受用。

可以說，普京訪問越南，俄越之間是各取所需。普京需要通過訪問越南，讓自己的「向東看」戰略在東南亞地區落地生根。普京到越南之前，還不忘讚揚越南在俄烏衝突上的「平衡立場」，而類似的表態，前段時間中俄黨際交流時，梅德韋傑夫也對中方代表團說過。

換句話說，俄羅斯這邊也認為，越南可以成為烏克蘭危機的一個重要第三方，儘管影響力不足以單獨推動勸和促談的工作，但俄羅斯和越南可以先嚐試着尋找共同語言。倒不是說中俄與俄越之間的地緣戰略產生了共鳴，只是因為中俄關系和俄越關係，都被俄羅斯放在了「向東看」的框架下。

普京訪越南：抵達河內展開訪問的俄羅斯總統普京（中），與總理范明正（左二）一同走進政府辦公室。（Reuters）

在這方面，越南的優勢很突出，與俄羅斯打交道的經驗很豐富，甚至可以說在東南亞無出其右，畢竟雙邊關係的歷史基礎就擺在這裏，從蘇聯時期一直持續至今。普京本人也多次訪問越南，這已經是第五次了。而俄羅斯需要對國際社會表明，俄羅斯在亞洲遠遠談不上被孤立，願意與俄羅斯開展正常合作關係的，也不只有中國。

越南則是需要普京這次訪問證明，自己有在大國之間「長袖善舞」的本事，這對於提升越南的國際形象很有幫助。也為其他中小國家搞外交，提供了一個很好的參照。

細細看來，如果從去年9月份美國總統拜登訪問越南算起，在短短9個月的時間內，越南先後接待了美國、中國、俄羅斯三個大國的領導人：拜登來越南一趟，美越外交關係連跳兩級；隨着中方領導人訪越，中越關係也來到了獨一檔的地步；如今越南又頂住西方壓力，給普京高規格接待，俄越關係也有望更進一步，在更多領域開展務實合作。

去年9月，美國總統拜登訪問越南，與越南總理范明正會面。（Reuters）

中越現在是「命運共同體」，地位是獨一檔的；而美國和俄羅斯現在都是越南的全面戰略伙伴，雙邊合作既有各自的優勢區間，也有地緣競爭的部分。美俄都顧忌對方的存在，又有拉攏越南的剛需，越南也能通過待價而沽，讓自己的利益最大化。不過越南表現得很有分寸。越南一直都是俄羅斯軍火的主要客戶。

但俄烏衝突以後，為了避嫌，就很少進行大宗的軍火採購。儘管恢復軍售關係對俄越都有利可圖，但有西方在一旁盯着，越南並不方便搞得太過張揚。而且美越關係升級後，越南也很有興趣讓美國參與到自己的軍事現代化進程中，不過美國這邊積極性不高。不排除越南會用和普京談出的成果，反過來去跟美國討價還價。

可見，無論是什麼樣的外交政策，都要結合自身的實際情況，一味照搬反而會弄巧成拙。在大國間維持平衡，說起來看似很容易，但實際做起來，才知道並不簡單。中美俄之間的地緣態勢錯綜複雜，但越南卻能在三者之間保持平衡，外交上不乏亮眼表現。越南在最近這大半年取得的外交成就足以證明，阮富仲於2016年首次提出，並堅持踐行了8年的「竹式外交」確實取得了前所未有的成功。