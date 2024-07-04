針對中俄朝?　美國：將用F-15EX和F-35取代駐日本美軍老舊機型

美國國防部當地時間7月3日公布了一項駐日美軍戰機更新計劃，將廣泛使用F-15EX和F-35等新型戰機取代老舊的F-15和F-16。美國還將恢復CV-22「魚鷹」運輸機在日本的飛行。有外媒炒作稱，美軍本次戰機更新計劃針對的是中俄朝，美軍近年來在沖繩基地的部署展現出對華無縫威懾姿態。



美國防部發布的公告稱，經過與日本政府的密切協調，美軍將在未來幾年實施一項升級多個駐日美軍基地戰機的計劃，這項涉及超過100億美元（約780億港元）的能力投資，旨在加強美日聯盟並增強地區威懾力。

圖為2023年11月21日，一列參與美國與菲律賓南海聯合海空巡航的戰機。（Reuters）

圖為一架V-22魚鷹式傾轉旋翼機，此為示意圖，與2023年11月29日美國軍機墜落意外無關（波音網站）

在沖繩嘉手納基地（Kadena Air Base），美國空軍將用36架F-15EX取代48架F-15C/D戰機。過渡期間，美軍將保持第四代和第五代戰機輪換部署。

在日本北部青森縣的三澤基地（Misawa Air Base），美國空軍將把現有的36架F-16更新為48架F-35A戰機，從而提升戰機的戰力和數量。這也是美軍首次在三澤基地部署F-35機型。

在山口縣的岩國基地（MCAS Iwakuni），美國海軍陸戰隊將調整F-35B的部署數量，以支持現代化計劃並確保支持日本防禦的必要能力，海軍陸戰隊將繼續在那裏維持戰機的永久駐紮和輪換部署模式。

美國《空天力量》雜誌（Air and Space Forces Magazine）稱，三澤基地位於日本本州島最北端，距離朝鮮和俄羅斯更近。而嘉手納基地距離台灣島僅有約640公里，位於關鍵的戰略位置，有利於美軍快速部署戰機開展空軍演習。嘉手納自上世紀80年代就部署了F-15，這批戰機如今已進入分批退役狀態。美軍自2022年11月起向嘉手納基地輪換部署了F-22和F-35A，展現出針對中國無縫維持威懾力的姿態。

2023年10月16日，在韓國城南舉行的2023年韓國首爾國際航太防務展（ADEX），韓國直升機飛越一架美國F-22戰機。（Reuters）

圖為2022年10月31日，韓國群山空軍基地，美韓舉行名為Vigilant Storm的聯合空中演習，兩架F-35戰機準備升空。（Getty）

文章還稱，五角大樓的這份公告並未具體說明戰機更新計劃的時間表。美國空軍此前已經公開了F-15EX和F-35的若干處部署地點，目前尚不清楚駐日基地是否會優先獲得新戰機。

日本共同社報道指出，美軍將耗時數年推進航空戰力現代化，針對的是中國、俄羅斯與朝鮮。F-35擁有高機動性和出色的隱形能力，不易被雷達探測到。三澤基地目前部署了日本航空自衛隊的F-35。但有意見指出F-35的發動機噪聲大於F-16，由於戰機數量也會增加，起降時更大的噪音問題將引發擔憂。

在一項相關措施中，美國空軍還宣布將恢復CV-22「魚鷹」在日本的飛行。2023年11月導致8名美軍人員死亡的墜機事件令這一機型停飛至今。

圖為2023 5月27日，日本靜岡縣，日本自衛隊所屬美國魚鷹運輸機在東富士演習區（East Fuji Maneuver Area）舉行實彈演習。(Getty Images)

美軍「勇敢之盾」（Valiant Shield）軍事演習進行期間，一部隸屬美國海軍第27攻擊戰機中隊（Strike Fighter Squadron 27）的F/A-18E「超級大黃蜂」（Boeing F/A-18E Super Hornet）戰機2024年6月7日在列根號（USS Ronald Reagan (CVN-76) ）航母甲板上降落。（圖片來源：美國海軍）

美國空軍第21特種作戰中隊指揮官戴維斯（Matthew Davis）在一份聲明中表示，美軍仍致力於確保戰機操作人員的安全，以及基地和日本社區的安全，美軍已經認真對待改善安全狀況的措施，「如果沒有充分的信心，專業人員就不會駕駛這架戰機」。

除計劃升級新機型外，駐沖繩美國海軍陸戰隊近期已接收了第一批ACV輪式兩棲戰車，以取代自越南戰爭時代以來一直服役的老式兩棲突擊車（AAV7）。美國海軍陸戰隊第三遠征軍司令特納中將（Roger Turner）表示，用這種「能夠支持海上拒止和海上行動的兩棲作戰車輛」裝備部隊，能夠進一步支持其增強威懾的努力和應對所謂「印太地區」突發事件的能力。據悉這些車輛將配備至沖繩島北端的美國海軍陸戰隊施瓦布軍營。

本文獲《觀察者網》授權轉載

