駐沖繩美軍被控性侵案累計5宗　奧斯汀稱關注

日本沖繩駐日美軍先後被揭發2宗性侵案後，日媒7月2日獲悉2013年以來沖繩縣警方查處的美軍士兵等案件中，另有3起未公布的性侵案件，讓2013年以來未公佈的性侵案件總計增至5單。



根據共同社，新曝出的3起分別是美軍工作人員和海軍陸戰隊員的各1單「不同意性交」案件，海軍陸戰隊員的1單「強制性交」案件，全部涉案人都沒有被起訴。

林芳正對於有美軍人員犯下性罪行表示極度遺憾，將繼續敦促美方徹底防止類似事件，並將盡最大努力減輕當地社區的負擔。

圖為2018年5月30日，日本沖繩縣名護市的美軍基地外懸掛居民抗議美軍士兵犯案的橫幅（Getty）

日本內閣官房長官林芳正於2023年12月14日在日本東京首相岸田文雄官邸出席記者會。（Reuters）

美國國防部發言人萊德2日在記者會上稱，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）「已關注到」接連曝出的駐沖繩美軍士兵性侵案件，對案件的嚴重性「我們感到非常痛心和遺憾」，將與地區社會密切合作，力爭消除擔憂。

萊德解釋稱，案件中被起訴的美軍士兵的行為不反映美軍的價值觀。

沖繩縣當地媒體6月25日報道美空軍士兵、28日報道海軍陸戰隊員相關性侵案。