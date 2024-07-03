駐沖繩美軍被控性侵案累計5宗 奧斯汀稱關注
撰文：洪怡霖
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日本沖繩駐日美軍先後被揭發2宗性侵案後，日媒7月2日獲悉2013年以來沖繩縣警方查處的美軍士兵等案件中，另有3起未公布的性侵案件，讓2013年以來未公佈的性侵案件總計增至5單。
根據共同社，新曝出的3起分別是美軍工作人員和海軍陸戰隊員的各1單「不同意性交」案件，海軍陸戰隊員的1單「強制性交」案件，全部涉案人都沒有被起訴。
林芳正對於有美軍人員犯下性罪行表示極度遺憾，將繼續敦促美方徹底防止類似事件，並將盡最大努力減輕當地社區的負擔。
美國國防部發言人萊德2日在記者會上稱，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）「已關注到」接連曝出的駐沖繩美軍士兵性侵案件，對案件的嚴重性「我們感到非常痛心和遺憾」，將與地區社會密切合作，力爭消除擔憂。
萊德解釋稱，案件中被起訴的美軍士兵的行為不反映美軍的價值觀。
沖繩縣當地媒體6月25日報道美空軍士兵、28日報道海軍陸戰隊員相關性侵案。
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