英國大選｜黎智英子促工黨上台後介入：「憂父親死於獄中」

壹傳媒創辧人黎智英子黎崇恩接受英國媒體訪問表示，期望英國工黨政府上台後能介入黎智英案，因為他擔心父親可能會死在監獄。



黎崇恩在英國《獨立報》（The Independent）7月4日刊登獨家訪問指，如果工黨同日勝出大選上台執政，必須加大對香港的壓力，以確保其年屆76歲的父親能夠獲釋。

他表示希望父親能在為時已晚前出獄。為了實現這個目標，黎崇恩敦促工黨政府向香港施加更大的壓力，否則黎智英很有可能會死在監獄。

黎智英一方早前申請重召前壹傳媒行政總裁張劍虹作供，法官今駁回申請。(資料圖片)

辯方質疑陳梓華作供的部份內容，在口供中沒有提及，包括指黎智英（圖）強調要迎合西方，獲得國際支持。(資料圖片)

黎崇恩表示，他不認為工黨或保守黨希望黎智英死於獄中，但現在只是時間問題，因父親已經被拘留三年半，以他這個年紀，這種事隨時都有可能發生。

壹傳媒創辧人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司，被指違返《港區國安法》，並被控勾結外國勢力及串謀煽動罪名，案件於2023年12月開審。