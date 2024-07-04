英國大選｜黎智英子促工黨上台後介入：「憂父親死於獄中」
撰文：王海
出版：更新：
壹傳媒創辧人黎智英子黎崇恩接受英國媒體訪問表示，期望英國工黨政府上台後能介入黎智英案，因為他擔心父親可能會死在監獄。
黎崇恩在英國《獨立報》（The Independent）7月4日刊登獨家訪問指，如果工黨同日勝出大選上台執政，必須加大對香港的壓力，以確保其年屆76歲的父親能夠獲釋。
他表示希望父親能在為時已晚前出獄。為了實現這個目標，黎崇恩敦促工黨政府向香港施加更大的壓力，否則黎智英很有可能會死在監獄。
黎崇恩表示，他不認為工黨或保守黨希望黎智英死於獄中，但現在只是時間問題，因父親已經被拘留三年半，以他這個年紀，這種事隨時都有可能發生。
壹傳媒創辧人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司，被指違返《港區國安法》，並被控勾結外國勢力及串謀煽動罪名，案件於2023年12月開審。
黎智英案｜黎不適自願缺席聆訊 控方完成舉證 案押後至7.24續黎智英案｜黎在twitter帳戶轉發特朗普發言 包括對黎被捕看法黎智英案｜辯方指黎身體已好轉審訊繼續 控方續播放黎受訪片段黎智英案｜辯方指黎不適全身顫抖 官押後訊並建議黎入院檢查