黎智英案｜黎在twitter帳戶轉發特朗普發言　包括對黎被捕看法

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊踏入第89天，控方今（5日）播放與案相關的餘下片段和錄音，包括一段黎在其Twitter帳戶中，轉發時任美國總統特朗普的一段影片，特朗普提及對黎被捕的看法，並指黎是偉大勇敢的人，並送上祝福。控方已播放所有資料，案件押後至下周二（11日）再續，以待控方處理證物翻譯等事宜，另預留7月9日開庭，聽取辯方就表證不成立的申請陳詞。



特朗普任美國總統時，曾提及黎智英在港被捕的看法。（Reuters）

特朗普指黎是勇敢的人並送上祝福

控方今播放黎於2020年8月19日，在Twitter轉發時任美國總統特朗普的發言片段。片中特朗普被問及對黎被捕的看法，特朗普稱，聽說黎是偉大及勇敢的人，是個很好的紳士，希望送上祝福。

黎指英文版要發掘更多大陸消息

此外，控方亦播放黎向前《蘋果日報》副社長陳沛敏發送的語音訊息，當中黎與其他員工討論《蘋果》英文版的內容。黎稱《蘋果》英文版要成為《南華早報》的替代方案，因為《南早》報道大陸新聞時必然會「大宣傳」，強調《蘋果》要報「真實新聞」，發掘更多中國大陸的消息。他又補充說，Mark Simon正在尋找外國政治人物、官員等訂閱《蘋果》。

控方播出的錄音顯示，黎智英與下屬開會時，曾提過《蘋果日報》英文版要揭發更多大陸新聞。（資料圖片）

國安法後多國宣布暫停與港引渡條例

另控方在庭上讀出進一步承認事實，該份承認事實講述香港實施《國安法》後，加拿大、澳洲、英國、德國、美國、芬蘭等9個司法管轄區先後宣布暫停與香港簽署的引渡條例，法國、荷蘭、紐西蘭等多個司法管轄區亦終止與香港的刑事司法協助。

控方播畢片段及錄音後，逐一處理證物列表呈堂。控辯雙方申請押後案件至下周二，以處理證物的翻譯文本，料屆時控方將會完成舉證。

辯方指黎會就表證不成立作申請

辯方早前表示有意作中段陳詞，要求法庭裁定黎表證不成立。控方透露，只有黎打算作中段陳詞，另外3間公司不會參與。法官預留7月9日，開庭聽取雙方口頭中段陳詞。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022