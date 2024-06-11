黎智英案｜黎不適自願缺席聆訊　控方完成舉證　案押後至7.24續

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（11日）踏入第90天，黎申請缺席今日聆訊，法官認為今日純粹是讓控方提交證物的翻譯文本，加上黎最近不適，因此批准黎不上庭。控方提交翻譯文本後，正式完成舉證。辯方早前申請作中段陳詞，法官下令控辯雙方提交書面陳詞，並押後案件至7月24至25日再續，以聽取控辯雙方口頭陳詞。



黎智英因身體不適，早前聆訊已曾押後。

黎自願缺席聆訊

甫開庭，法官杜麗冰便提到，黎智英的法律代表早前去信法庭，希望法庭批准黎缺席今日聆訊，信中強調黎自願缺席聆訊，他的權利不會因而受影響。杜官同意，今日開庭主要是讓控方結案前提交證物的修訂翻譯文本，並非重要事宜，加上黎近日不適，因此批准黎缺席聆訊。

控方正式完成舉證

控方隨後向法庭提交翻譯文本及證物列表，並正式完結控方案情。辯方申請將早前呈堂的數碼證據列作辯方證物，但控方指該些數碼證據，包括壹傳媒內部使用的工作平台「Slack」紀錄並不完整，而且來源未經證實，對於辯方申請有所保留。法官認為需在內庭審時證據，再考慮是否批准申請。

辯方將作表證不成立申請

辯方早前申請作中段陳詞，要求法庭裁定黎表面證供不成立，並提議法庭於7月9日聽取控辯雙方口頭陳詞。法官李運騰表示，他下月的工作比較繁忙，希望控辯雙方提交書面陳詞後，可以減少口頭陳詞的時間。杜官透露，李官只能騰出7月9日一天時間，翌日便須處理另一案件，不能確定控辯雙方能否一天內完成陳詞，最終改期7月24至25日開庭聽取口頭陳詞。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022