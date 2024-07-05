菲律賓總統下令緩和南海緊張局勢 美軍中程導彈最遲9月撤出
撰文：蕭通
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菲律賓多次向「坐灘」仁愛礁軍艦補給，與中國在南海爭議海域緊張局後，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）7月4日表示，總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）已下令軍方緩和南海局勢。此外，菲律賓陸軍發言人3日表示，美國在菲部署的中程導彈系統最遲9月撤走，強調「僅用於演習目的」。
路透社報道，小馬可斯下達指示前，中菲7月2日曾舉行南海問題雙邊磋商機制第9次會議，雙方同意有必要「恢復信任、重建信心，並為富有成效的對話和互動創造有利條件」。
布勞納表示，軍方已向小馬可斯提交數個在南海行動的選項，但他未詳述內容。他又稱，會維持對「坐灘」軍艦補給，目標是「在不促使局勢升級情況下」，能夠實現該區域的自由航行。
雖然小馬可斯指示緩和緊張局勢，但布勞納同日仍稱，要求中國海警交還日前收繳菲國海軍的槍枝，並為船隻受損賠償。
另外，菲律賓陸軍發言人表示， 今年4月抵達該國、能發射戰斧（Tomahawk）和「標準6」（SM-6）導彈的陸基導彈系統，目前部署於呂宋島北部一個秘密地區，但預定最遲9月撤走，強調僅用於「肩並肩」及「堅盾」軍演。
中國外交部及國防部今年4月曾分別表示，反對美國在亞太地區部署中程導彈，批評此舉嚴重破壞地區和平穩定。
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