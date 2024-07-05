英國大選2024｜財相侯俊偉保住所屬選區議席

票站調查顯示，侯俊偉（Jeremy Hunt，又稱亨特）成功保住他所屬選區議席，不用成為英國史上第一位丟失議席的財相。



英國廣播公司（BBC）報道，儘管數據表明英國經濟正在好轉，但亨特為了增加個人選票，在競選時把重點放在國民醫療服務體系和下水道等民生課題。

英國財相侯俊偉2024年3月6日準備發表財政預算案（Reuters）

英國財政大臣於2022年10月15日在英國倫敦BBC廣播大樓外接受電視採訪。在首相卓慧思（Liz Truss）解僱原財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）後，曾任外相及衞生大臣的侯俊偉（Jeremy Hunt）被任命為財政大臣。（Getty）

預計保守黨將僅獲得131個議席，遠低於議會解散時的344席；中間派自由民主黨的議席預計將從15席增加到61席；脫歐派法拉奇領導的右翼民粹主義政黨改革黨預計將從一席增至13席；蘇格蘭民族黨（SNP）的議席則將從48席減少至10席。

英國星期四（7月4日）舉行全國大選，全國共有650個選區，共設有約4萬個投票站，每個選區選出一名議員進入議會下院。按規定，一個政黨若要單獨執政，須在議會下院獲得過半數議席，即650個議席中的至少326席。隨後該黨領袖將獲國王任命成為首相併負責組閣。