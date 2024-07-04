英國大選｜保守黨「未選先輸」　工黨「選完未贏」

7月4日，一共650席的英國國會下議院選舉進行投票。保守黨從一開始就沒有任勝選的希望，看點只在保守黨是「大敗」還是「慘敗」，議席會否跌至穿雙位數字。到了競選的最後一天，被視為首相辛偉誠（Rishi Sunak）政治盟友的就業及退休保障大臣斯特賴德（Mel Stride），就表明他預期會看到工黨取得英國前所未見的「壓倒性多數」。

辛偉誠在最後幾天確實非常努力拉票，他7月2日早上4時就開始競選活動，參觀一座機械人跑來跑去的倉庫。這種日程，其實是用以配合保守黨對於工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）的「最後宣傳攻勢」：他們指責施紀賢只會是「part-time首相」，因為他的妻子是猶太裔，每個周五晚上要回家吃安息日晚餐－－這種工作時間將會危及英國國家安全……

自殺任務

很明顯，5月22日以來的整個競選過程當中，本來民調已經落後20個百分點的保守黨，幾乎是在一個自殺任務之上。辛偉誠自己也連連犯錯：他提早離開可能是最後一次有老兵參與的諾曼第登陸80周年紀念、其假裝自己自幼貧窮的理由竟然是沒有訂閱Sky TV等等－－以收入中位數60％的相對貧窮線為準，英國有近三成兒童活在貧窮家庭之中。

7月2日，辛偉誠在競選活動期間為記者買麥當勞。（Reuters）

保守黨到最後幾周也捲入了「賭博門」醜聞之中，一眾很可能事先知道大選日期的高層竟然紛紛下注，謀取一千幾百英鎊的小便宜。

然而，此等大選日期的賭局頗為「偏門」，下注者甚少，很容易就被人發現。多名保守黨候選人被賭博委員會調查之後，辛偉誠初時卻對他們不離不棄，經過公眾施壓良久之後才取締掉他們的保守黨支持，但另一位同樣有下注的首相安全人員卻迅郊被警方逮捕。這種「大細超」讓人想起了最終導致前首相約翰遜（Boris Johnson）下台的「派對門」（按：英女王遵守抗疫隔離規定獨身送別逝世丈夫菲臘親王，首相府卻派對連連）。

更荒謬的是，到投票日前兩天，2022年有份帶頭把約翰遜拉下台的辛偉誠，在民粹右翼英國改革黨（Reform UK）的法拉奇（Nigel Farage）從保守黨之右搶票之際，竟然請來連國會議員也不再是的一芥草民約翰遜來站台……人們猜測，這次保守黨慘敗之後，約翰遜還有機會看準時機圖謀東山再起。

英國改革黨黨魁法拉奇正在英格蘭東岸選區克拉克頓（Clacton）參選，目前勝算甚高。（Reuters）

在競選之初，選舉模型預估保守黨議席可能跌至100，而工黨則有超過400、接近500席，遠超1997年貝理雅（Tony Blair）的勝選規模。當時人們還是半信半疑。但至到選前最後階段，選舉模型預估的結果與競選之初差別不大。

根據《衛報》報道，如今許辛偉誠自己也擔心自己的議席保不住。從模型推演來看，其他保守黨大員，包括財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）、國防大臣夏博思（Grant Shapps）、下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）等，都將會失去議席。其中，莫佩林更是保守黨未來領袖的中間派代表人物。

14年的災難

撇開選舉政治不談，從保守黨執政14年的災難執政來看，保守黨也值得慘敗收場。相較於卡梅倫（David Cameron）上台的2010年，人均收入幾乎從來沒有上升過，生產力提升微乎其微，在職貧窮人口升了超過10個百分點；2008年金融海嘯之後的緊縮政策，導致英國公共服務質素大降，公營醫療服務NHS的等候人數升至750萬，是14年前的超過3倍，地方政府預算實質減少近三成，警察人數一度大減，職業訓練教育投入下降，食物銀行使用率升了5倍，建屋不足，無家者人數上升120％……

英國首相辛偉誠在兩年前曾有份將約翰遜趕下台，如今在選舉前最後一刻邀請對方為自己站台，可見辛偉誠面對迫在眉睫的困境。（REUTERS）

然而，人口老化、英國脫歐、新冠疫情、俄烏戰爭的經濟衝擊，卻完全抵銷了緊縮政策的目標，英國政府負債從14年前的GDP 70%水平升至本年預計將達至的90％，而稅收佔GDP比例也升至70年未見的高位。英國脫歐更導致企業投資率遠低於脫歐前的軌跡，使英國生產力低落的經濟致命傷更為嚴重。

當然，2016年英國脫歐公投，依然是保守黨留給英國的最大創傷。有保守黨前高官就將14年的保守黨管治歸結為兩個時期，一是2010至2016年，二是2016年之後。此前，即使卡梅倫大部份時間也要同自民黨聯合執政，但政府相對穩定，無論政策方向對錯，尋求善治還是大方向。

但脫歐公投之後，保守黨政府捲入脫歐方向內鬥之中，明顯不認真的政客如約翰遜、卓慧思（Liz Truss）竟能執政，經歷4個首相，內閣官員換來換去。雖然有疫情、俄烏戰爭的非戰之罪，但英國脫歐無疑使英國政經情況雪上加霜，保守黨管治也陷入空轉。

從近因到遠因，保守黨這次選舉的「未選先敗」是咎由自取的。

工黨接過爛攤子

相較之下，工黨看起來似乎是「未選先贏」。但其實不然。

工黨繼承的「爛攤子」比起2010年保守黨上台時的情況更為嚴重。國債佔GDP比例高企、高息環境造成舉債成本高企，再加上稅收佔GDP比例的高位，大大限制了工黨進行改革的政府資源。

施紀賢作為「候任首相」，也不敢給予民眾太高的預期。他的承諾是：「人們需要希望，但這必須是符合現實的希望」。

工黨如今堅持不會向工作人口再加稅，入息稅、國民保險、增值稅也不會增加。如今強調經濟增長而非經濟分配的工黨也保證不會增加企業稅。由於工黨一方面想改善勞工待遇、教育、醫療、住屋，另一方面又想維持政府財政穩健（即五年後政府負債佔GDP比例開始下降），這幾乎是一個不可能的任務。

2024年7月3日，在英國大選舉行前夕，工黨黨魁黨魁施紀賢（Keir Starmer）密集出席競選活動。圖為在雷迪奇（Redditch）的集會。（Reuters）

除了現時工黨政綱向私立學校徵稅之類的少量額外收入之外，他們很可能要用維持入息稅、國民保險門檻的方式來「暗中加稅」，又或者增加資產增值稅（CGT）。除非英國GDP有超乎預期的增長，否則工黨很難在改善公共服務、住屋之餘，又同時填補英國政府財政空洞。

不少分析認為，英國經濟增長的一大困局，在於城市規劃的限制，大城市周邊的所謂綠色地帶（green belt）被禁止開發，造成生產力高的城市同時面對住屋成本極高的問題，阻礙經濟發展。要如何打破這個「不要在我家後院建設」（NIMBYism）的困難，也許是工黨上台之後要面對的最大考驗。

在這次大選之中，贏得史上未見的國會多數，其實也可能是工黨施政的「塞翁得馬」－－在國會有絕大多數的政黨很容易會產生出黨內派系分裂的問題。畢竟，部份黨員可以一邊扮演反建制的角色，另一邊又不會真的影響到立法通過。如今，工黨在加沙戰爭的問題上、在黨內左右翼的意識形態對立問題上，都有嚴重分歧。大選在即，分歧自然被壓下，但勝選之後，內鬥可能重燃。

可以說，工黨即使在這次選舉中贏得驚人的400多席，在英國此刻難局下的實際執政才是真正的考驗。在施紀賢政府向國人展示出工黨有能力應付這個考驗、重拾人民對政府的信心之前，工黨也不能算是真的贏了。