英國大選2024｜保守黨多名大臣落選　前首相卓慧思惜敗無緣國會

英國大選點票接近尾聲，工黨贏得逾半數席位，宣告結束保守黨的14年執政。總結多位重量級候選人成績：辛偉誠未失議席，將以反對黨議員身份繼續參政；前首相卓慧思（Liz Truss）以數百票之差落選，無緣下屆國會；前工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）以獨立候選人身份當選；脫歐派領導人、改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）則首次當選議員。



英國《電訊報》（The Telegraph）選前公佈的民調預測，現任首相辛偉誠或在本次大選失去議員席位，可能成為有史以來首位在大選中輸掉議席的在位首相。惟辛偉誠最終成功保住席位，在Richmond & Northallerton選區中勝出。

但多位保守黨重要成員輸掉選舉，其中包括國防大臣夏博思（Grant Shapps）、下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）、教育大臣喬芝蘭（Gillian Keegan）及交通大臣夏萬恒（Mark Harper）均失去議席。副首相杜永敦（Oliver Dowden）、財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）、內政大臣祁湛明（James Cleverly）、彭黛玲（Priti Patel）、就業及退休保障大臣斯特賴德（Mel Stride）以及前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）則保住席位。而保守黨主席霍爾登（Richard Holden）亦以20票之差險勝。

此外，工黨黨魁施紀賢、影子衛生大臣阿什沃思（Jon Ashworth）均保住議席。前工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）繼幾年前因反猶主義調查遭解除工黨黨籍後，在此次大選中以獨立候選人身份當選，贏得超過2.4萬選票，守住他自1983年以來作為北伊斯林頓（Islington North）議員的身份。

而工黨媒體及體育影子大臣戴本奈蕾（Thangam Debbonaire）則在布里斯托選區遭遇罕見失敗，輸給綠黨黨魁Carla Denyer逾萬票。影子衛生大臣阿什沃思（Jon Ashworth）則以約千票之差，輸給了親巴勒斯坦的新晉獨立候選人Shockat Adam。