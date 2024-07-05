歐國盃之外不忘關心政治　麥巴比籲法國選民投票　阻止極右翼上台

法國議會選舉第二輪投票7月7日舉行，正在德國出戰歐國盃比賽的法國著名球星麥巴比（Kylian Mbappé）呼籲球迷7日踴躍投票，盡全力阻止極右翼上台執政。



在7月7日的選舉前，外界關心法國會否會選出自二戰以來的第一個極右派政府，又或可能進入癱瘓政府的「共治」（Cohabitation）狀態，意即總統和總理來自兩個不同的政黨。

法國國家隊隊長麥巴比在2024歐國盃8強賽對陣葡萄牙隊的賽前記者會上表示「我們不能讓國家落入那些人手中。」

麥巴比在德國出戰歐國盃比賽，圖為2024年6月30日他出席賽前記者會（Getty）

法國極右國民聯盟主席巴德拉（Jordan Bardella，右）和國民聯盟黨議會主席馬琳勒龐(Marine Le Pen，左）在歐洲議會選舉期間投票結束後發表演說。（Reuters）

他談到右翼國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）在首輪選舉中勝出，並表示：「我們都看到結果，這是災難性的。我們希望選情能有所改變，每個人都需要動員起來去投票，投給正確的一方」。

麥巴比的公開表態相信能激勵總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）領導的中間派和左翼聯盟。他們早前已讓200多名候選人退出周日的決選，希望集中票源，以擊敗來自右翼國民聯盟的對手。

另一法國國家隊球員、效力西甲球隊巴塞隆拿的祖利斯古迪（Jules Koundé）之前也在6月30日表態，在社交網站發文呼籲選民別投給極右翼政黨，他批評極右黨派利用仇恨、假消息贏取支持，意圖侮辱與分化他人。