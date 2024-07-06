巴黎奧運前夕　美國調查中國泳手藥檢肥佬事件　世界泳聯收傳票

美國政府傳喚世界游泳聯合會（World Aquatics）執行總監諾維茨基（Brent Nowicki）出庭作證，調查23名中國游泳運動員在東京奧運會涉嫌服用違禁藥物事件。



據路透社星期五（7月5日）報道，美國眾議院一委員會5月呼籲美國司法部在今年巴黎奧運會前對上述禁藥事件展開調查。

世界游泳聯合會（World Aquatics）2024年7月證實執行總監諾維茨基（Brent Nowicki）收到美國政府傳票，要求作證（X@BrentJNowicki）

世界游泳聯合會在一份聲明中說：「世界游泳聯合會可以確認，其執行總監諾維茨基收到了美國政府的證人傳票。他正在努力安排與政府的會面，這很可能會使他無需在陪審團面前作證。」

聯邦調查局星期五聲明，無法證實或否認任何調查。美國司法部代表則沒有立即回應置評請求。

世界反興奮劑組織（WADA）對此表示，知道上述調查的存在，但沒有與執法部門聯繫過，並再次為WADA對此案的處理方式進行辯護。

WADA說：「WADA認真審查了中國游泳運動員的案件，諮詢了科學和法律專家，並最終確定，WADA無法質疑污染情況，因此沒有必要上訴。」

美國《紐約時報》4月20日報道，有23名中國游泳選手在2021年東京奧運會前，被測出違禁藥物曲美他嗪呈陽性。中國反興奮劑中心（CHINADA）認定運動員在不知情下攝入受污染食物，因此沒有做出處罰。

中國外交部發言人林劍6月回應稱，中國政府一貫堅持對興奮劑問題「零容忍」的堅定立場，嚴格遵守世界反興奮劑條例，圖為2024年3月林劍主持例行記者會。（中國外交部）

WADA當時接受中國方面的調查結果，決定不予干預。幾週後，中國選手在東京奧運會獲得獎牌，包括三枚金牌。

WADA事後承認沒有實地調查中國23名游泳運動員藥檢呈陽性的事件，而是依據中國反興奮劑機構的報告，然後聘請自己的專家和外部法律顧問來驗證。

WADA因此事陷入爭議後，在今年4月25日宣布，決定任命來自瑞士的檢察官科蒂爾（Eric Cottier）對此事進行獨立調查。路透社報道稱，科蒂爾最早可能於下週公布調查結果。

本文獲《聯合早報》授權轉載

