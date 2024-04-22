中國回應23泳手藥檢呈陽性　外交部：報道虛假不實，運動員無過錯

世界反禁藥組織（The World Anti-Doping Agency，簡稱WADA）確認2021年東京奧運前發現23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，事件震撼全球，外媒紛紛報道事件，WADA兩度發聲明回應，捍衛他們讓涉事23泳手出戰東京奧運的立場，並指出：「今周部分傳媒報道存誤導成份甚至涉嫌誹謗 」。

中國外交部發言人汪文斌則指，「相關的報道是虛假信息、不實的報道。」



世界反禁藥組織（WADA）確認2021年東京奧運前發現23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，事件引發全球熱論。（Getty Images）

WADA兩度發聲明堅持立場

世界反禁藥組織4月20日確認，23名中國游泳運動員在出戰東京奧運前一個月的訓練營，被驗出對曲美他嗪（Trimetazidine）呈陽性反應。中國反禁藥組織（CHINADA）發現，上述樣本受污染，推翻藥檢結果。WADA早在2021年6月已得悉事件，涉事中國泳手仍獲准參加東京奧運。

全球各大傳媒紛報道事件， WADA隨即發聲明指，該組織同意中國當局的意見，認為泳手的藥檢樣本受感染，甚至聲言：「今周部分傳媒報道存誤導成份甚至涉嫌誹謗 」，並解釋得知有關陽性藥檢測試後的工作程序。WADA亦披露，今次事件之前、美國反禁藥組織早在2020年已曾指控中國企圖隱瞞禁藥案例，但從未交出證據。

美國反禁藥組織行政總裁Travis Tygart則表示，WADA及中國反禁藥組織秘密隱藏陽性藥檢樣本的做法令人沮喪，「違反一貫以來全球通用的公平公正規則」。

2020東京奧運中國得獎泳手：

德國公共廣播聯盟（ARD）之後以紀錄片形式報道事件，WADA周日再發聲明，「WADA檢視相關紀錄片後，堅定維持相關案件的科學調查及法律決定」，並宣稱：「在收到所有相關跟進指控後，已證實並無任何證據，因此事件並未達到WADA展開調查的門欖，而我們亦對WADA的獨立情報及調查部門充滿信心。」

WADA指出，他們的做法建基於科學證據及情報之上，當中經由曲美他嗪藥理學和反禁藥專家搜集、檢視及測試，在全球反禁藥指引下，並無任何基礎去挑戰中國反禁藥組織對樣本受環境污染的發現。WADA稱，相關立場亦獲得主管國際游泳賽事的世界泳聯（World Aquatics）接受。WADA周一（22日）會召開記者會，主席Witold Banka及總幹事Olivier Niggli將出席回應事件。

中國外交部發言人汪文斌指中國游泳運動員「無過錯、無疏忽」。（中國外交部）

外交部回應：中國游泳運動員「無過錯、無疏忽」

WADA並未公布涉案23名中國泳手名字，中國游泳隊在東京奧運共派出30名泳手參賽，獲得3金2銀1銅共6面獎牌，共有9名泳手得獎。汪順贏得男子200米混合泳金牌，張雨霏獲得女子200米蝶泳金牌、100米蝶泳銀牌，李冰潔在女子400米自由泳摘銅；張雨霏和李冰潔聯同隊友楊浚瑄、湯慕涵、董潔和張一璠合力贏得女子4X200米自由泳接力金牌，張雨霏、楊浚瑄、徐嘉余和閻子貝合作在男女混合4X100米混合接力摘銀，這9位中國泳手料大部分均會出戰2024巴黎奧運。

周一（22日）中國外交部例行記者會上，有外國記者問及今次事件，中國外交部發言人汪文斌回應：「相信你也注意到了世界反興奮劑機構（港譯：世界反禁藥組織）作出了明確的回應，相關的報道是虛假信息、不實的報道。

汪文斌續稱，事件在2021年經中國反禁藥組織「全方位深入細致調查後，判定陽性為相關運動員在完全不知情的情況下攝入受污染的食物所致」，指出相關中國游泳運動員「無過錯、無疏忽，不構成興奮劑違規」，揚言世界反禁藥組織審查後，認同中國反禁藥組織的調查結果。

他強調：「中國政府一貫堅持對興奮劑問題零容忍的堅定立場，嚴格遵守世界反興奮劑條例，堅決維護運動員的身心健康，維護體育競賽的公平競爭，為全球統一的反興奮劑鬥爭作出積極貢獻。」

中國游泳界在領軍人物孫楊因破壞藥檢樣本被長期禁賽後沉寂一時。（Getty Images）

巴黎奧運前一枚震撼彈

巴黎奧運今夏舉行在即，爆出這樣一枚震撼彈，勢令各國再牽外交風波。俄羅斯先後受集體禁藥事件及軍事入侵烏克蘭，受國際體壇抵制，今屆奧運俄國及盟友白羅斯運動員只能以獨立中立運動員（AIN）身份參賽，事件仍在熱議之中，今次又輪到中國23泳手被指在東京奧運前藥檢呈陽性反應。

中國游泳界在領軍人物孫楊因破壞藥檢樣本被長期禁賽後沉寂一時，不過新一代泳手近年在國際泳壇屢創佳績，不止揚威東京奧運的「仙氣蝶后」張雨霏受盡注目，「新蛙王」覃海洋以及打破男子100米自由泳世界紀錄的19歲新星潘展樂，均是巴黎奧運游泳項目的焦點人物。