伊朗大選：佩澤什基安當選稱向所有人伸友誼之手　習近平普京祝賀

伊朗改革派候選人佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）在7月5日舉行的總統選舉第二輪投票中勝出。他6日在勝選後表示，會「向所有人伸出友誼之手」。中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京6日分別向他表示祝賀。



習近平與普京6日分別向佩澤什基安致賀電，據俄衛網報道，普京談到俄伊關係睦鄰友好，雙方在解決國際熱點問題上合作且高效率，他希望進一步擴大各領域建設性的雙邊合作。

伊朗新聞電視台（Press TV）6日報道，佩澤什基安當選後表示「我們將向所有人伸出友誼之手，我們都是這個國家的人民，我們應該利用每個人來促進國家進步。」

佩澤什基安又在社交網站發表貼文：「親愛的伊朗人民，選舉已經結束，但這只是我們合作的開始。如果沒有你們的陪伴、同理心和信任，前方艱難的路絕不會一帆風順。我向你們伸出了我的手。」

佩澤什基安勝選後發布貼文：

佩澤什基安曾經擔任衛生部長，被視為溫和改革派，曾經承諾向世界開放伊朗。

圖為2024年7月5日伊朗總統選舉第二輪投票進行期間，候選人佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）在德黑蘭向群眾打招呼，舉起勝利手勢。（Saeed Zareian/pool/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

圖為2024年7月5日伊朗總統選舉第二輪投票進行期間，候選人佩澤什基安（Masoud Pezeshkian，圖中穿黑外套與深藍襯衣者）在德黑蘭向群眾打招呼，舉起勝利手勢。（Saeed Zareian/pool/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

根據官方統計，佩澤什基安獲得53.7%選票，在超過3000萬張選票中的1630萬張。另一位候選人賈利利（Saeed Jalili）則獲得44.3%，即1350萬張選票。

在伊朗全國多處，佩澤什基安的支持者在街上載歌載舞，馬路上也有駕駛者響號慶祝。