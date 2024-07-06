伊朗大選：前心臟科醫生當選總統　主張擺脱孤立改善與西方關係

據伊朗官方媒體伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）等媒體6日報道，當地時間7月6日，伊朗選舉委員會發言人伊斯拉米宣佈，改革派的前衛生部長佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）在伊朗第14屆總統選舉中獲勝。



根據選票統計結果，在總計3053萬張選票中，佩澤什基安獲得1638.4萬張選票，佔總選票數的53.6%。

據悉，本次大選共有超過6100萬選民有資格投票，伊朗境內和海外共設立6萬個投票站。選舉結果公布後，須得到伊朗憲法監護委員會的認可。隨後，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）將向當選總統頒發總統任職書，當選總統將前往議會宣誓就職。在宣誓就職後的兩周內，新總統將向議會遞交擬任用的政府內閣成員名單，議會將用一周的時間對該名單進行審查。

伊朗大選：圖為2024年6月17日，改革派議員佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）在德黑蘭出席一個競選活動時向群眾揮手。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

據此前報道，在6月28日舉行的首輪投票中，佩澤什基安獲得了超過1041萬張選票，以42.5%的得票率位居第一。賈利利（Saeed Jalili）以獲得超過947萬張選票緊隨其後，得票率為38.6%。按照伊朗選舉規則，若沒有人在第一輪投票中得票率超過50%，則得票數最多的兩名候選人進入第二輪投票。

據悉，佩澤什基安生於1954年9月，是伊朗改革派政治家，也是此次伊朗總統大選中唯一的改革派候選人。他出生在伊朗一個阿塞拜疆族家庭中，父親是阿塞拜疆人，母親是庫爾德人。這提升了他在伊朗少數族群心目中的形象，但也讓他容易受到一些反對者的排外攻擊。

佩澤什基安曾是一名心臟外科醫生，作為軍醫參加過兩伊戰爭，曾擔任大不里士醫科大學校長、伊朗議會議員以及伊朗議會第一副議長等職務。2001年至2005年，佩澤什基安在哈塔米內閣中擔任衛生部長。他參加了2013年和2021年的總統選舉，但都未能成功。

圖為2024年7月5日伊朗總統選舉第二輪投票進行期間，佩澤什基安（Masoud Pezeshkian，圖中穿黑外套與深藍襯衣者）在德黑蘭向群眾打招呼，舉起勝利手勢。（Saeed Zareian/pool/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

此次大選中，佩澤什基安贏得了伊朗温和保守派魯哈尼以及前總統哈塔米等改革派人士的支持。其主張改善與西方國家的關係，推進務實的外交政策，從而讓伊朗擺脱孤立，包括對重啟核談判持開放態度等。他也曾公開表示，他將在外交政策問題上聽從哈梅內伊的意見。

伊朗總統選舉每4年舉行一次，總統由選民直接投票選舉產生，可連任一屆。伊朗第14屆總統選舉原定2025年舉行，但在總統萊希5月19日因直升機失事遇難後提前舉行。

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