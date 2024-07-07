英國工黨上台　勢廢除非居民免稅待遇　外籍富豪擬離英避重稅

英國工黨在競選期間誓言，若當選將停止減免非居民在海外信託中持有資產的遺產稅。如今工黨政府執政，當地的外籍富豪開始考慮撤離英國，以免須繳更高稅金。



英國工黨在週四（7月4日）的大選中取得壓倒性勝利，終結了保守黨14年的執政，標誌英國政治進入新時代。競選期間，工黨和原本執政的保守黨都承諾，會逐步取消「非定居者」（non-domiciled）的特殊稅務身份，意味英國的非本地居民在海外的收入，日後也需在英國繳稅。

時任工黨影子財長里夫斯（Rachel Reeves）還提出，工黨一旦上台，不但會取消非定居者身份，還會推翻保守黨允許非定居者部分外國資產在英免徵遺產稅的決定。

2022年，英國時任首相辛偉誠（Rishi Sunak）的印度籍富豪妻子就因在英國使用非定居者身份規避稅務而引發爭議。後來在輿論壓力下，她放棄了非定居者身份，自願為她的全球收入納稅。

英國時任首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）的妻子阿克莎塔墨提（Akshata Murthy）被揭發使用非定居者身份規避稅務而引發爭議。圖為兩人在2024年7月4日離開北約克郡（North Yorkshire）的投票站。（Reuters）

英國許多外籍富豪認為，取消非定居者身份的改革措施，令英國的吸引力相對下降。

目前在英國生活的尼日利亞—黎巴嫩裔企業家哈達（Bassim Haidar）接受彭博社訪問時說，他考慮移居到摩納哥或希臘，因為自己的財富是要留給子孫的。

53歲的哈達是杜拜金融服務公司Optasia和非洲電信企業Channel IT的創辦人。他透露，自己有很多富豪朋友已在近幾個月移居到馬德里、杜拜和摩納哥。

彭博社報道指出，英國稅收政策對外籍富豪在英創業定居不友好，加上英國脫歐影響，以及政治和經濟政策持續不穩，都推高了這些富豪離英的意願。

實際上，英國的外籍富豪此前已開始減少，在截至2022年的十年裏減少了近一半，降至6萬8800人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

