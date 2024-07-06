英國大選｜首位女財相里夫斯倡安全經濟學　上任即談「缺水」

英國大選落幕，工黨時隔14年再次上台執政，新首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）7月5日隨即公布新內閣名單，英國出現首位女財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）。里夫斯主張「安全經濟學」（securonomics），把目標放在創造穩定，又談到英國缺乏資金、需要增加私人投資的問題。



美國《紐約時報》（New York Times）7月5日報道，45歲的里夫斯作為工黨議員，被譽為認真與穩健的管理者，她面臨着促進英國生產力增長和重振公共服務的艱難任務。

里夫斯5日向英國廣播公司（BBC）透露，她知道未來任期將面臨多大的挑戰，英國缺乏大量資金，需要私人投資的支持。她強調英國在經歷一段時間的國際和國內經濟衝擊之後，她的目標是創造穩定。

里夫斯（Rachel Reeves）2024年7月5日抵達唐寧街10號（Reuters）

2024年7月1日，英國工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）和時任影子財政大臣里夫斯 （Rachel Reeves）在英國牛津郡的一個農場舉行競選活動。（Reuters）

里夫斯將其經濟計劃稱為「安全經濟學」（securonomics），在碎片化的世界中確保英國的經濟安全，同時確保勞動人民的財務安全。里夫斯承諾不會提高企業、個人所得稅或增值稅，並遵守嚴格的債務規則，她希望穩定能帶來英國急需的經濟成長。

《紐約時報》引述公共政策研究所所長羅伯茨（Carys Roberts）表示，工黨經過長時間才重新贏得人們對其經濟記錄的信任，里夫斯並不想冒再度失信人民的風險。