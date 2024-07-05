英國大選｜施紀賢拜相後首發表講話　承諾重振英國「國家需變革」

英國新任首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）7月5日在唐寧街10號外發表上任後的首次講話。他承諾將採取行動，而不僅僅是通過言辭，來修復國家，但也警告選民，改善需要時間。



據路透社報道，施紀賢在發表講話前受到助手和支持者的歡呼。他的首次講話主張溫和的政治，以修複選民破碎的信任。

施紀賢指，他明白在保守黨執政多年後，許多英國人對政治感到失望。「這種信任的缺失只能通過行動而不是言辭來治癒。我知道這一點。」

「事實上，無論你是否投票給工黨，特別是如果你沒有投票給工黨，我都會直接告訴你，我的政府將為你服務。政治可以成為一種向善的力量。我們將證明這一點。」

2024年7月5日，英國新任首相施紀賢 (Keir Starmer) 在唐寧街10號外發表講話。（Reuters）

英國新任首相施紀賢（Keir Starmer）2024年7月5日下午在白金漢宮覲見英王查理斯三世。（Reuters）

↓ 施紀賢7月5日覲見英王查理斯三世，正式獲任命為首相 ↓

「每個人都清楚，我們的國家需要更大的變革，重新發現我們是誰。無論歷史風暴多麼猛烈，這個國家最大的優勢之一，一直是我們能夠找到一條通往平靜的道路。」

「這取決於政治家，特別是那些像我一樣主張穩定和溫和的政治家。」

他補充道：「我的政府將每天戰鬥，直到你們重新相信我。從現在起，你們將擁有一個不受教條束縛的政府，它只受服務於你們利益的決心的指引。」

「為了悄悄地反抗那些放棄我們國家的人。你們給了我們明確的授權，我們將用它來實現變革。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

