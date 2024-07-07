談法國會選舉投票　議員：公投是否點頭極右管治　國家已在懸崖邊

法國7月7日舉行國會第二輪投票，料將重構該國政局。路透社7日引述民調預測，馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN）所得票數將是最多，但很可能不會在國會成為絕對多數派。



是次選舉票站在當地時間7月7日早上8時（香港時間7月7日下午2時）開放。小鎮和小城市票站下午6時關閉（香港時間7月8日凌晨零時）；大城市的票站晚上8時（香港時間7月8日早上2時）關閉。

國民聯盟在6月30日首輪投票中取勝，惹來有關法國會否出現自二戰以來首個極右翼政府的猜測。惟中、左派「組隊」，試圖形成反對力量以阻止國民聯盟在選舉中成為絕對多數派，此舉明顯有效。

路透社7月7日引述民調顯示，國民聯盟雖將有能力左右國會立法，但未達289席的多數。這樣國民聯盟將無法獲得足夠席次，馬林勒龐無法將黨主席巴德拉（Jordan Bardella）推上總理之位。

法國會選舉：圖為2024年7月6日，法國南特，在法國國會選舉第二輪投票之前，一名行人行經街上一張海報，上方印有「我們的人生取決於您們的選票」的字樣。（Reuters）

法國領導社會黨競逐歐洲議會選舉的格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）表示，他認為週日的決選就是一場關於「是否讓勒龐家族接管這個國家」的公投。

他上週告訴法國廣播電台，「法國正處於懸崖邊緣，我們不知道是否會跳下去。」

法國會選舉：圖為2024年7月6日，法國巴黎，法國會選舉第二輪投票舉行前，人們走過貼有候選人海報的選舉廣告板。（Reuters）

若國民聯盟形成多數派，則將與現總統馬克龍（Emmanuel Macron）領導的中間派執政黨聯盟「同在」（Ensemble）共同執掌國會，此種結果或使法國會陷入懸峙，削弱現總統的權力。

若該黨未能形成多數並拒絕組建政府，法國將陷入未知境地。而鑑於各黨團間的政策分歧，不同政黨間都很難建立聯盟。