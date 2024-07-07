談法國會選舉投票　議員：公投是否點頭極右管治　國家已在懸崖邊

撰文：官祿倡 許懿安
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法國7月7日舉行國會第二輪投票，料將重構該國政局。路透社7日引述民調預測，馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN）所得票數將是最多，但很可能不會在國會成為絕對多數派。

是次選舉票站在當地時間7月7日早上8時（香港時間7月7日下午2時）開放。小鎮和小城市票站下午6時關閉（香港時間7月8日凌晨零時）；大城市的票站晚上8時（香港時間7月8日早上2時）關閉。

國民聯盟在6月30日首輪投票中取勝，惹來有關法國會否出現自二戰以來首個極右翼政府的猜測。惟中、左派「組隊」，試圖形成反對力量以阻止國民聯盟在選舉中成為絕對多數派，此舉明顯有效。

路透社7月7日引述民調顯示，國民聯盟雖將有能力左右國會立法，但未達289席的多數。這樣國民聯盟將無法獲得足夠席次，馬林勒龐無法將黨主席巴德拉（Jordan Bardella）推上總理之位。

法國會選舉：圖為2024年7月6日，法國南特，在法國國會選舉第二輪投票之前，一名行人行經街上一張海報，上方印有「我們的人生取決於您們的選票」的字樣。（Reuters）

法國領導社會黨競逐歐洲議會選舉的格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）表示，他認為週日的決選就是一場關於「是否讓勒龐家族接管這個國家」的公投。

他上週告訴法國廣播電台，「法國正處於懸崖邊緣，我們不知道是否會跳下去。」

法國會選舉：圖為2024年7月6日，法國巴黎，法國會選舉第二輪投票舉行前，人們走過貼有候選人海報的選舉廣告板。（Reuters）

若國民聯盟形成多數派，則將與現總統馬克龍（Emmanuel Macron）領導的中間派執政黨聯盟「同在」（Ensemble）共同執掌國會，此種結果或使法國會陷入懸峙，削弱現總統的權力。

若該黨未能形成多數並拒絕組建政府，法國將陷入未知境地。而鑑於各黨團間的政策分歧，不同政黨間都很難建立聯盟。

圖右：法國總統馬克龍2024年7月2日檢閱將在巴黎參加巴士底日（Bastille Day，每年7月14日）閱兵的軍人。（REUTERS）圖左：2024年7月1日，領導法國極右翼政黨國民聯盟領袖馬林勒龐來到政黨位於巴黎的總部。（REUTERS）
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