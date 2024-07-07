法國大選次輪投票：最終出現極右上場或懸峙國會？新政府會難產嗎

法國國會選舉7月7日舉行第2輪投票，選前民調顯示這是一場充滿未知數的選戰，既有可能走向由馬林勒龐（Marine Le Pen）領銜的極右翼勝選，取得足夠議席有機會籌組政府，也有可能走向沒有明顯多數的懸峙國會，帶來政治不確定性。



法國會選舉：圖為2024年7月6日，法國南特，在法國國會選舉第二輪投票之前，一名行人行經街上一張海報，上方印有「我們的人生取決於您們的選票」的字樣。（Reuters）

法國國會共557席，如果任何一個黨派及其聯盟獲得超過289席，即屬絕對多數，從首輪投票結果看，由於執政陣營已有多人落敗，無法進入次輪，所以到了第2輪投票只有極右翼國民聯盟（RN）及其盟友或者左翼聯盟（NPF）有可能取得絕對多數的議席。

法國會選舉：圖為2024年7月6日，法國巴黎，法國會選舉第二輪投票舉行前，人們走過貼有候選人海報的選舉廣告板。（Reuters）

極右翼國民聯盟表示，一旦贏得絕對多數議席，將推舉聯盟主席巴爾德拉（Jordan Bardella）為新總理。在此情況下，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）本來任命的總理阿塔爾（Gabriel Attal）便要辭職，然後馬克龍要任命新總理，指示其籌組政府，如果馬克龍認為獲提名人不適合，他有權否決提名。

法國國際廣播電台（RFI）指出，從邏輯上講，馬克龍應從多數陣營中的候選人選擇組閣，昔日總統密特朗（François Mitterrand）和希拉克（Jacques Chirac）也曾任命在政治上與他們對立的政府總理。

（左）領導法國極左翼聯盟「不屈服的法國」的梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）2024年6月30日在巴黎發表演說。（Reuters）（中）法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 2024年7月2日在巴黎參加巴士底日閱兵檢閱活動。（Reuters）（右）法國國民聯盟領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）2024年6月30日在巴黎發表演說。（Reuters）

另一情況：沒有政黨獲絕對多數

若然沒有黨派獲得絕對多數，根據現任總理阿塔爾（Gabriel Attal）指，主流的右翼、左翼與中間派政黨可以組成臨時聯盟，在新國會對個別的立法議案投票，而不是試圖組成聯合政府。

法國會選舉：法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）2024年7月5日就第二輪國會選舉投票在巴黎拉票。（Reuters）

當地也有人提出組成執政聯盟的想法，但與德國和很多其他歐洲國家不同，法國在現代政治史上從未出現廣泛的聯合政府。

路透社指，無論是哪個情況，都可能帶來政治不確定性，並減慢改革進度。

圖為2024年6月24日法國極右國家聯盟（Rassemblement National - RN）黨主席巴德拉（Jordan Bardella）在巴黎出席記者會，就法國提早大選發表該黨競選政綱。（Reuters）

法國國際廣播電台指，馬克龍2022年再次當選總統後，他的陣營在國會僅有246席，但仍能任命新政府，並長時間執政，原因是反對派一方未能聯合起來推翻政府，但是假如今次極右翼成為國會第一大黨，但沒有絕對多數議席，就會在國會面臨一個隨時都可能有被推翻的危險。

極右翼國民聯盟主席巴爾德拉（Jordan Bardella）則自6月9日以來多次稱，若他的所屬政黨及盟友無法在國會獲得絕對多數，他將拒絕接受出任總理。