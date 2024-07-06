法國大選︱極右翼領袖批評麥巴比教人投票：法國人受夠說教
撰文：王海
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法國國會選舉7月7日舉行第2輪投票，民調普遍看好極右陣營獲勝但無法取得絕對多數議席。法國著名球星麥巴比（Kylian Mbappé）選前呼籲選民踴躍投票，阻止極右派上台。極右翼陣營領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）接受訪問時反擊，她認為富貴的麥巴比無法代表有移民背景的法國人，又指法國人受夠他人說教或建議如何投票。
法國國家隊隊長麥巴比在2024歐國盃的賽前記者會上談到右翼國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）在首輪選舉中勝出，並表示：「我們都看到結果，這是災難性的。我們希望選情能有所改變，每個人都需要動員起來去投票，投給正確的一方」。
領導極右翼陣營的馬林勒龐在接受專訪時回應表示，麥巴比是一名非常優秀的足球員，但他指導大家如何投票並不恰當。
馬林勒龐指：「麥巴比無法代表有移民背景的法國人，因為與像麥巴比這樣的人相比，更多人是靠最低工資生活，買不起房屋、付不起暖氣。」
她補充道，「像這種演員、足球員和歌星告訴法國人應該如何投票的趨勢，特別是對那些月入1300或1400歐元（1.1萬港元或1.2萬港元）的人，反觀他們本身是住在國外的百萬富翁甚至億萬富翁，這樣的姿態在我們國家已開始不受歡迎。」
馬林勒龐強調：「法國人民受夠對於投票的說教與建議。這次選舉是一場解放，法國人民希望重新掌控自己的命運，並按照自己的理念投票。」
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