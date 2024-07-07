法國會選舉次輪投票：2個劇本等着馬克龍　左中右陣營爭入閣添亂

法國7月7日舉行國會第二輪選舉，將決出剩下577席中501席，票站最晚在法國時間7日晚8時（香港8日凌晨2時）關閉。外界關注法國會能否順利完成權力過渡，以及極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN）能否贏得絕對多數。



國民聯盟6月30日第一輪得票大勝，與極右盟友合計以33.25%得票躍居第一大派系；現總統馬克龍（Emmanuel Macron）所屬復興黨（Renaissance）與盟友組成的「同在」（Ensemble）陣營得票僅20.94%排名第三；左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）獲年輕人大力支持，得票率衝上28.63%居第二。

（左）領導法國極左翼聯盟「不屈服的法國」的梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）2024年6月30日在巴黎發表演說。（Reuters）（中）法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 2024年7月2日在巴黎參加巴士底日閱兵檢閱活動。（Reuters）（右）法國國民聯盟領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）2024年6月30日在巴黎發表演說。（Reuters）

鑒於7日舉行的第二輪投票，馬克龍陣營將面臨兩種情況，即國會懸峙亦或是極右上台。

新政府會難產嗎？

一旦馬克龍陣營敗選，極右上台，將出現「左右共治」的情況。法國史上有過三次，即總統和總理分別由不同政黨領袖出任。

極右翼國民聯盟領袖馬林勒龐曾說，一旦贏得絕對多數議席，將推舉聯盟主席巴德拉（Jordan Bardella）為新總理。但哈里斯民意調查公司（Harris Interactive）7月4日民調指，國民聯盟可能無法在國會第二輪選舉中贏得絕對多數。

英媒3日分析，法國政壇將因左、中、右無人取得足夠席次組閣而陷入動盪。

圖為2024年7月6日，法國南特（Nantes），選民手持標語呼籲人們不要投票給極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN）。（Reuters）

在這種情況下，現任總理阿塔爾（Gabriel Attal）指，主流的右翼、左翼與中間派政黨可以組成臨時聯盟，在新國會對個別的立法議案投票，而不是試圖組成聯合政府。

分析師們指出，雖然現階段很難精準預測席次多少。但若國民聯盟最後的席位確如民調反映，則代表馬克龍陣營與左翼政黨聯手共組的反右聯盟暫時收效。

2024年7月5日，法國西部城市南特（Nantes），在法國提早國會選舉第二輪投票之前，鏡頭拍得街道電箱上貼有海報，上面印着「極右勢力以絕望為食」以及「阻擋極右勢力」 字樣。（Reuters）

兩輪選舉優缺點

兩輪選舉的優點在於勝選者經過兩輪決選，能獲得較雄厚的民意基礎，組成具穩固正當性的政府。但是對選民而言，進行兩次投票容易耗損耐心與關注度，降低第二輪的投票率。

投票時間

法國的票站當地時間7月7日早上8時（香港時間7月7日下午2時）開放。小鎮和小城市票站當地時間7月7日下午6時（香港時間7月8日凌晨零時）關閉；大城市的票站當地時間7月7日晚上8時（香港時間7月8日早上2時）關閉。