法國會選舉次輪投票進行中　兩派緊張　票站調查結果明晨8時出爐

法國7月7日舉行國會第二輪選舉，將決出剩下577席中501席，票站最晚在法國時間7日晚8時（香港8日凌晨2時）關閉。這次選舉將改變法國的政治格局，民意調查預測，極右政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN）將贏得最多票，但可能無法成為絕對多數派。



法國國營電視台France 24於7月7日稱，預計所有投票站關閉之際，初步推算將出現。

初步官方結果料需待到當地時間7日晚些時候至8日早些時候才公布。它是人們是在投票結束時從投票站抽樣進行的部份點票的結果整理得出。

第一批票站調查結果料在香港時間明早8時出爐。

（左）領導法國極左翼聯盟「不屈服的法國」的梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）2024年6月30日在巴黎發表演說。（Reuters）（中）法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 2024年7月2日在巴黎參加巴士底日閱兵檢閱活動。（Reuters）（右）法國國民聯盟領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）2024年6月30日在巴黎發表演說。（Reuters）

中、左派聯合抗右

馬林勒龐領導的國民聯盟在6月30日的首輪選舉中取得重大勝利，與極右盟友合計以33.25%得票躍居第一大派系，引發人們擔憂法國將誕生自二戰以來的首個極右翼政府。

在中間派和左翼政黨在過去一週聯手構建反國民聯盟壁壘之後，國民聯盟能贏得絕對多數席位的希望已被減弱。

現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）所屬復興黨（Renaissance）與盟友組成的「同在」（Ensemble）陣營得票僅20.94%排名第三；左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）獲年輕人大力支持，得票率衝上28.63%居第二。

馬克龍宣布提前選舉可能導致該國面對着巴黎舉行奧運會之際，該國政治陷入長期癱瘓的風險。法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）在接受法國電視台採訪時說：「如今的危險是極右翼勢力佔據多數，這將是災難性的。」

懸峙國會中倘有大量疑歐派和反移民人士，或會削弱法國的國際地位，並對西方團結的立場亦構成威脅

國民聯盟為了吸票，已「淡化」該黨許多政策，但仍希望在就業和住屋方面給予法國公民「國家優先」待遇。該黨旨在廢除在法國居住5年的11至18歲的移民子女自動獲得法國公民身份的權利，還希望禁止雙重國籍者從事數十種敏感工作。

2024年3月4日，法國國會表決通過，將墮胎權寫入憲法。（Reuters）

法國國民議會合計有577個席位，首輪投票後進行預測顯示，國民聯盟極有可能獲得289個席位。然而，5日發布的選前最後一次民調顯示，這一目標遙不可及，國民聯盟最多只能獲得205至210席。

馬克龍陣營在選舉後或將面臨兩種情況，即國會懸峙亦或是極右上台。

新政府會難產嗎？

一旦馬克龍陣營敗選，極右上台，將出現「左右共治」的情況。法國史上有過三次，即總統和總理分別由不同政黨領袖出任。

極右翼國民聯盟領袖馬林勒龐曾說，一旦贏得絕對多數議席，將推舉聯盟主席巴德拉（Jordan Bardella）為新總理。但哈里斯民意調查公司（Harris Interactive）7月4日民調指，國民聯盟可能無法在國會第二輪選舉中贏得絕對多數。

英媒3日分析，法國政壇將因左、中、右無人取得足夠席次組閣而陷入動盪。

法國會選舉：圖為2024年7月6日，法國巴黎，法國會選舉第二輪投票舉行前，人們走過貼有候選人海報的選舉廣告板。（Reuters）

選後政府怎組成？

在這種情況下，現任總理阿塔爾指，主流的右翼、左翼與中間派政黨可以組成臨時聯盟，在新國會對個別的立法議案投票，而不是試圖組成聯合政府。

分析師們指出，雖然現階段很難精準預測席次多少。但若國民聯盟最後的席位確如民調反映，則代表馬克龍陣營與左翼政黨聯手共組的反右聯盟暫時收效。

投票時間

法國的票站當地時間7月7日早上8時（香港時間7月7日下午2時）開放。小鎮和小城市票站當地時間7月7日下午6時（香港時間7月8日凌晨零時）關閉；大城市的票站當地時間7月7日晚上8時（香港時間7月8日早上2時）關閉。