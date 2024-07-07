東京都知事選舉｜0.99生育率下　3主要候選人如何應對少子化？

日本東京都知事選舉7月7日投票，票站將於香港時間下午7時關閉。東京都2023年出現史上新低生育率0.99，使得東京都知事選舉期間這個數字不斷被提起。年輕人「不婚不育」已上升為政治問題，候選人紛紛提出各類育兒優惠政策，希望打動選民。



此次候選人總計56名，人數創新高。包括71歲無黨派現任知事小池百合子，無黨派新人、41歲前廣島縣安藝高田市長石丸伸二，以及無黨派新人、56歲的前參議員蓮舫等。少子化是這次選舉最關鍵的議題之一，而東京都是全日本生育率最低的地區。

尋求連任的71歲現任都知事小池百合子在這次選戰中提出新政策，包括向每個生下第一胎的家庭提供免費的托兒服務，以及補助產婦無痛分娩，以「不花錢育兒及教育的東京」作為目標。

▼小池百合子視察東京幼稚園▼

▼蓮舫在X發布的競選影片▼

蓮舫認為，年輕人不生孩子的根本原因，在於經濟問題導致他們無法結婚或生子。蓮舫主張提高薪資、打擊貧困，創造穩定就業並減輕學貸負擔。

石丸伸二則主張對教育進行投資。石丸表示，為了改善校園環境，他主張投入100億日圓，為下一代提供更有利的教育資源。他斷言，這將是最有效率，也最有效果的政策。