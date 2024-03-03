應對少子化奇招　日本地方政府貼錢辦舊生聚會惹熱議：鼓勵出軌？

日本少子化嚴重，中央政府表明要以非常手段應對，地方政府亦各出奇謀希望刺激生育。岡山縣日前推出「同窗會補助計劃」，撥款民眾舉辦舊同學聚會，希望藉同窗聚會，刺激結婚生育。



岡山縣政府2月16日通過2024年度預算案，為應對少子化撥出199億日圓（約10億港元）支援結婚及生育。其中一個是成立補助金，鼓勵民眾舉辦舊同學聚會，政府會補貼最多一半的費用。

圖為岡山縣為應對少子化，推出的新鼓勵結婚生育計劃，包括舊生聚會補助金。（日TV截圖）

根據政府的說法，舊同學聚會可讓已出來社會工作的人們聚舊，因為大家都是認識的人，很容易彼此重新建立關係。而即使是同性的學校舉辦舊生聚會，由於參加者不乏已婚人士，可以對其他未婚的參加者「構成壓力」，推動他們為結婚打算，成立家室。

最新一期的雜誌《周刊女性》報道，計劃引起廣泛討論。有人覺得政府的做法值得評價，因為「要有聚會才能成事，政府協助製造機會也不錯。」而且「舊同學聚會參加者都是同年紀的人，更易讓人打開話題。」

不過同時也有人懷疑計劃成效，質疑即使促成結婚，但因「結婚不等於生兒育女」，不一定能解決少子問題。且與不倫相關的日劇大都是「從舊同學聚會」開始，有人質疑政府是否在間接「鼓勵出軌」，

岡山縣這次由政府帶頭牽紅線，刺激生育率的非常手段到底成效如何，相信需一段時間才見分曉。

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