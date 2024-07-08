中國網絡安全機構揭露美國炒作「伏特颱風」真相

中國國家計算機病毒應急處理中心等機構4月15日聯合發布專題報告，對美方炒作所謂「伏特颱風」黑客組織的真實來源進行溯源分析，揭示該組織勒索病毒犯罪團夥的真實面目，以及美方藉此對華炒作的幕後真相。



2023年以來，美國政府機構通過編造所謂具有中國政府支持背景的「伏特颱風」黑客組織對美國關鍵基礎設施發動網絡攻擊的虛假敘事，大肆鼓吹「中國威脅論」，抹黑中國的國際形象。對此，中國外交部多次予以回應並表示堅決反對。

2024年4月15日，中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和360數字安全集團聯合發布題為《伏特颱風——美國情報機構針對美國國會和納稅人的合謀欺詐行動》的調查報告，對美方2023年以來集中炒作所謂「伏特颱風」組織的真實來源進行溯源分析，揭示該組織勒索病毒犯罪團夥的真實面目和美方藉此對華炒作的幕後真相。報告公開發布後，多家知名媒體向美國駐華大使館和微軟公司駐華分支機構多次進行詢問，均未獲得正面回應。

2024年4月18日，美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）在美國田納西州范德比爾特大學公開發表講話，繼續誣稱由中國政府支持的「伏特颱風」組織成功入侵包括23個管道運輸行業運營商在內的眾多美國公司，由美國媒體大量報道轉發。

總台央視記者7日從中國國家計算機病毒應急處理中心獲得關於「伏特颱風」虛假訊息行動計劃的最新研究成果。中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和360數字安全集團的共同調查結果表明，「伏特颱風」虛假訊息行動的起始時間不晚於2023年初，是由美國國家安全局（NSA）、聯邦調查局（FBI）等美國情報機構幕後策劃，美國國會反華議員，美國白宮、司法部、國防部、能源部、國土安全部等多個聯邦政府行政單位以及「五眼聯盟」國家網絡安全主管部門共同參與的一場虛假訊息和輿論操控行動，符合美式網絡營銷的典型特徵，屬於徹頭徹尾的、基於精準廣告投送的「認知域」作戰。在此次行動中，美國情報機構濫用自身行政權力，操縱網絡安全企業和其他行政機構，通過製作傳播虛假訊息，製造和渲染「中國網絡威脅論」，欺騙美國納稅人、國會議員，侵害中國企業合法權益，力推被稱為「無證監視法案」的美國《外國情報監視法案》（FISA）702條款獲批延續，並爭取國會批准更大規模的預算投入，進一步鞏固和強化美國情報機構的網絡滲透能力，特別是加強對外攻擊和威懾競爭對手，以及對內監視和控制民眾的能力。

美政府急火攻心並掩蓋證據

中國網絡安全機構在研究報告中進一步列舉和分析美方機構發布的報告、美政府行政部門採取的行動和美國重要政治人物的言論中存在的重大疑點，揭露美方所謂證據和相關言論的自相矛盾。特別是在上一篇調查報告發布後，美國政府機構不僅沒有對「威脅盟公司」隱藏相關IP位址的行為做出解釋，反而採取一系列掩蓋措施，一方面通過美國「環球媒體署」（USAGM）授意那些受美國資本控制的國際主流媒體攜手對報告進行「封殺」；另一方面，指使「威脅盟公司」公然更改報告內容，妄圖毀滅證據。報告還給出「威脅盟公司」原始報告和最新報告之間的比較證據。

全面復盤美政府「伏特颱風」虛假訊息行動計劃

中國網絡安全機構在研究報告中全面復盤美國政府機構策劃實施的「伏特颱風」虛假敘事行動計劃，明確指出，整個計劃至少起始於2023年初，主要分為三個階段並持續至今。

美國政府機構策劃該行動計劃的背景主要是美國情報機構在全球和美國國內實施互聯網監控的重要法律依據《涉外情報監視法案》（Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA）第702條款（以下簡稱「702條款」）即將於2023年底到期作廢，以及美國情報機構無法全面控制中國互聯網企業。

在計劃的準備階段（2023年1月至2023年5月），美國政府官員一方面不斷呼籲國會延續「702條款」，另一方面在關島美軍基地虛構網絡攻擊事件，並指使微軟公司炮製技術分析報告，並拉上其他五眼聯盟國家相關機構，為延續「702條款」全力造勢。

在攻堅階段（2023年6月至2024年1月），美國政府機構一方面不斷利用虛構的「伏特颱風」組織恐嚇國會議員，並不惜利用各種「小動作」，使702條款得以暫時延續，同時還與部分反華議員勾結並密謀打壓中國互聯網企業的計劃。

在成果鞏固階段（2024年2月-2024年4月），美國政府機構成功通過這一虛假訊息行動，推動國會參眾兩院正式通過法案，並達到702條款長期延續和對打壓中國互聯網企業的最終目的。

持續對中方實施網絡混合戰

中國網絡安全機構的報告還指出，美國政府機構在實施包括「伏特颱風」虛假訊息行動在內的「網絡認知戰」的同時，還繼續對中國政府、高校、科研機構、大型企業和關鍵基礎設施實施「網絡攻擊戰」。在從2023年5月至今的1年時間裏，美國政府機構背景的黑客組織對中國政府、高校、科研機構、大型企業和關鍵基礎設施的網絡攻擊活動總數超過4500萬次，已被明確攻擊受害單位超過140家，從這些受害單位系統中發現的攻擊武器樣本指向美國中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）和聯邦調查局（FBI）等部門，這些攻擊行動的背後都是「702條款」的授權。

堅決反對美方的國際霸權主義

中國網絡安全機構的研究報告進一步指出，未來，很可能美國網絡安全企業將在美國情報機構的操控下炮製更多虛假「外國政府支持的網絡攻擊活動」的敘事，不斷欺騙美國國會批覆更多預算並增加美國納稅人的債務負擔。事實上，美國情報機構和軍事機構經常以國家安全為由，通過與有關供應商勾結，明目張胆的編制虛假預算，使用來自美國納稅人的政府資金大量購買質次價高的產品實現利益輸送。既然美國自詡為國際「法治標杆」「人權燈塔」，就應該追究這些參與合謀欺詐的政客、官員和私營企業的法律責任。報告也鮮明指出，美國政客在處理美國國內政治問題時應該管好自己的事，不要總拿中國當「擋箭牌」，也不要妄想孤立中國和遏制中國的發展。最後，報告向全世界發出警示，美國的「702條款」是美國構建「黑客帝國」的重要法律基礎，不僅對美國人民，也是對包括中國在內的全世界所有國家主權安全和公民個人私隱權的嚴重威脅。報告呼籲各國政府和人民堅決反對和抵制美國利用網絡技術優勢侵犯他國主權和人民合法利益的惡劣行徑。