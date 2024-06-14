微軟總裁出席國會聽證會　就美國務院疑遭中國黑客竊6萬電郵作證

美國科技巨頭微軟（Microsoft）的總裁兼副主席施博德（Brad Smith），6月13日出席眾議院國土安全委員會的聽證會，就去年微軟系統疑遭中國黑客入侵作證。他指出，微軟正面對身在中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗的強大敵人，他們變得更具侵略性，能以驚人速度發動攻擊。



微軟此前指出，該公司電郵系統去年被中國黑客入侵，美國國務院6萬封電郵被盜。而今年早些時候，該公司一名高級員工的電郵，也被俄羅斯黑客組織入侵監視。

稱正縮減在中國的工程團隊

眾議員們批評，微軟是聯邦政府最重要的技術和安全合作夥伴之一，但質疑微軟無力阻止黑客攻擊。而且微軟於中國有駐地業務，並在北京設有微軟亞洲研究院（Microsoft Research Asia center），令問題更為複雜及帶來風險。

施博德表示，該公司約1.5%收入來自中國，現正在縮減在中國的工程團隊。他又指出，隨着時間發展，網絡攻擊不斷增加且變得複雜，公私營夥伴的合作對防禦至關重要。

+ 1

為國土安全部提出的問題負責

今年4月，國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）組建的網路安全審查委員會（Cyber Safety Review Board，CSRB）發表報告，以嚴厲措詞抨擊微軟在中國黑客事件上缺乏透明，又稱這次攻擊本可預防。

施博德表示，微軟對CSRB提出的所有問顯承擔責任，並已開始研究報告中的大部份建議。