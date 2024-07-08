法國會大選第二輪落幕：「三分天下」影響深遠　或非選民樂見

法國會大選第二輪投票落幕，官方對各黨所獲席位初步統計出爐，其中預計左翼「新人民陣線」（NPF）贏177至192席，已成國會中第一大黨。但這樣的結果很可能並非選民所期望。



馬克龍所屬的中間派「在一起」（Ensemble pour la République）贏至多158席；而選前頗受關注的極右翼國民聯盟（Rassemblement national，RN）所得席位數目則滑落至第三，料至多145席。

法國左翼聯盟「新人民陣線」在國民議會選舉第二輪投票中獲得最多票，極左翼領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）2024年7月7日說左翼「已準備好執政」。圖為他6月30日在第一輪投票部份結果公布後，在巴黎共和廣場發表講話。（Reuters）

法國會大選第二輪投票部份結果出爐後，左翼支持者在巴黎、南特等地上街慶祝，部份集會演變成騷亂：

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不是「左右共治」而是「三分國會」

縱觀預計贏獲席位分佈，不難看出，無論是任一政黨均未能贏獲至少289席成為「對多數派，國會亦沒走向選前所預測的「左右共治」結果，而是變為「三分國會」的形勢。

選舉結果或反映法國內部分歧嚴重的現實，左翼希望限制日常用品的價格，提高最低工資，但在無法成為絕對多數的國會中恐怕難以推動施政。

法國財政赤字高企，路透社7月8日引述凱投宏觀（Capital Economics）分析，這意味着任何政府都很難通過必要的預算削減措施，從而使法國遵守歐盟的預算規則。

法國左翼聯盟「新人民陣線」在國民議會選舉第二輪投票中獲得最多票數，極左翼領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）2024年7月7日說左翼「已準備好執政」。圖為他6月30日在第一輪投票部份結果公布後在巴黎共和廣場發表講話。（Reuters）

為反而反政局不穩

決出懸持的結果非但未引起人們擔憂，政客們反因極右翼未能上台而鬆了一口氣。路透社8日稱，西班牙首相與德國總理皆就法國極右翼受挫表示祝賀。

國民聯盟的失敗至少標誌着歐洲對極右翼勢力暫時的反擊成功，但或預示着新政府將與總統馬克龍陷入不穩定的「共處」局面。

法國與部份歐洲國家不同，它們不少都有取得最多票數黨與敵對政治陣營合作、在國會形成有效多數派的經驗——法國政局不穩或將成為無可避免的未來。

走向三結局

此種形勢或導致走向三個結果——三派被迫合作、國會繼續懸峙（即無法達成合作共識），或是內部紛爭持續。