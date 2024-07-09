拜登突然Phone-in美國電視台：要我退選的人出來選總統吧

面對民主黨內部日益高漲的勸退呼聲，美國總統拜登星期一（7月8日）強烈回應說，他堅決不退選，並挑戰黨內反對者在民主黨全國代表大會通過投票把他踢出局。



綜合《紐約時報》和彭博社報道，拜登8日撥電到全國廣播公司（MSNBC）高收視率的早晨節目Morning Joe，強硬反擊批評他的人。

拜登與MSNBC的電話訪問並非預先安排，他在電話中告訴Morning Joe的兩名主持人：

如果有任何人認為我不應該競選下去，那就出來和我競爭。你們儘管宣布參選總統。在民主黨全國代表大會上向我發出挑戰。

拜登當天還寫了一封兩頁信，通過他的競選團隊發給國會民主黨人，並與民主黨金主進行了對話。

拜登在寫給民主黨議員的信中說：「我堅定致力於留在這場競選中，我會堅持到最後，並擊敗特朗普。」

拜登6月27日在與共和黨對手、前總統特朗普進行電視辯論時表現失常，顯得虛弱且時而思路紊亂，引發各方高度關注，人們開始擔心拜登可能患有一種未對外公開的疾病。

《紐約時報》8日報道，白宮訪客記錄顯示，自2023年7月至今年3月，一名專門研究帕金遜症的專家至少八次前往白宮。白宮說，總統拜登沒有接受帕金遜症治療。

白宮說拜登在任三年多期間只見過一名神經專科醫生三次，但沒有透露這名神經科專家是否就拜登的健康情況與總統醫療團隊進行過諮詢。

美國《紐約郵報》2024年7月6日說，柏金遜症權威專家卡納爾（Kevin Cannard）自2023年8月起八度進入白宮與美國總統拜登的醫師奧康納（Kevin O'Connor）會面。最新一次會面發生在2024年1月。（linkedin.com/in/kevin-cannard）

另據路透社報道，白宮新聞秘書讓-皮埃爾在8日的新聞簡報會說：「總統接受過帕金遜症治療嗎？沒有。他正在接受帕金遜症治療嗎？沒有。他正在服帕金遜症藥物嗎？沒有。」

《紐約時報》稱，一些民主黨人私下表示拜登應該退選，也有許多民主黨人要求拜登加大競選力度，以證明自己適合連任，但拜登本周將忙於在華盛頓舉行的北約峰會。

拜登和拜登的顧問團說，他將單獨與白宮記者舉行一次記者會，這場記者會很可能在11日北約峰會結束後舉行。

美國總統拜登（Joe Biden）經過2024年6月27日的災性難性辯論之夜後，28日來到北卡羅來納州首府羅利市（Raleigh）發表演說時狀態回勇，發表激盪人心的演說。這被視為他想以此挽回形象，以及挽民主黨人與選民對他領導國家的信心。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

本文獲《聯合早報》授權轉載

