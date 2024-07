北約75周年峰會「擋箭牌」：拜登的大考　民主黨祈求「上帝拯救」

拜登(Joe Biden)在第一場總統辯論中的「災難級」表現餘波未了。經過上周美國獨立日假期之後,本周華府政壇忙亂不堪,一方面有從各自選區回到首都的民主黨國會議員舉行各式集中討論「拜登去留」的閉門會議,另一方面7月9日至11日則有紀念北約成立75周年的峰會,32國領袖聚首華盛頓,焦點在於北約將對烏克蘭的安全作出何種保證。

辯論之後,拜登可謂禍不單行。《紐約時報》等自由派媒體帶頭呼籲他退選。各種有關他年老體弱、言談不清的報道幾乎日日登上各大媒體網站首頁。拜登的政治集會、籌款私人活動、電視電台訪問,片言隻語都被媒體緊盯不放。

「不過不失」並不足夠

6月27日總統辯論後兩天的集會和籌款活動,拜登表現正常,媒體就集中質疑這只是他看着讀稿機照稿讀的結果。《華盛頓郵報》甚至專文述描了拜登竟然在富人家中客廳出席私人籌款活動時也佈置讀稿機的尷尬場面。

根據新聞網站Axios的統計,拜登上任至今(截至6月30日)的記者會和媒體訪問次數極低,只得164次,低於奧巴馬(Barack Obama)和特朗普(Donald Trump)任內同期--兩人分別有570次和468次。美國政治輿論也藉此批評拜登的親密助手和家人長期阻止拜登「被看見」,因而隱藏他真實的健康和精神狀況。

7月7日,拜登在費城一家黑人教會出席活動,期間隨音樂做手勢,似乎是要故意回應外界對他活力不足的質疑。(Reuters)

有見及此,拜登7月3日和5日分別接受了費城一家電台,以及美國廣播公司(ABC)採訪。在兩場訪問之中,拜登表現比其在總統辯論當中連一句句子也說不完、談話脈絡近乎語無倫次的狀況為佳。然而,當中卻依然有不少值得讓人質疑的地方。

在電台訪問當中,拜登聲稱自己是「第一個在黑人總統之下服務的黑人女性」--他想說的似乎是他很驕傲能成為第一位黑人總統奧巴馬的副總統,其後又成為同首位黑人女性副總統共事的總統。

這場電台訪問,更被爆問題早由拜登的競選團隊提供。該電台到7月7日宣布訪問主持辭職,表明同意接受預定問題破壞聽眾信任。

在ABC的20分鐘電視訪問中,主持人確實針對拜登年紀、認知能力、辯論表現、選舉勝算等各個層面提出了尖銳問題,拜登則努力為己辯護,稱辯論表現只是一時之失,辯論前自己總統行程太緊湊,辯論當晚生病了等等。

不過,訪問期間,拜登在承認辯論表現「全是他的錯」的時候,卻重演了他辯論期間的語無倫次,說了一大段主題混雜、語意不清的話。

同時,當主持人質問拜登如果堅決不退選最終讓特朗普勝出會有什麼感受之際,拜登稱,「我覺得,只要我付出了一切,做了我知道我能夠做的最佳工作,這就是這麼一回事。」(I’ll feel as long as I gave it my all and I did the goodest job as I know I can do, that’s what this is about.)

此言一出,除了人們大驚在拜登眼中這場選舉竟然是關乎他個人努力而非擊敗特朗普之外,拜登似乎說出的「goodest」一語也引起不少討論,畢竟「goodest」並非正確英文,「best」才是,這種錯誤只有非常年幼的小孩子又或者不以英語為母語的人才會犯。其後,美國廣播公司的逐字稿竟然將「goodest」改成了「good as」,拼在上面的句子中,整句句子卻不合文法。

在ABC的訪問中,拜登也透露出兩個訊息。一是他堅決不退。他聲稱只有「上帝下凡」(if Lord Almighty comes down)叫他退選,他才會退。

7月7日,拜登在賓夕法尼亞州同選民合照。(Reuters)

二是他把本周的北約峰會視為他重新說服選民他有能擔任總統的重要場合。他說:「我想一個評估我的好方法,就是,我們下周在美國就會有北約會議,來聽聽,看看他們說什麼。」在辯論之後,白宮也公布拜登將會在北約峰會最後一天(11日)獨自舉行記者會面對提問。

在不少民主黨人眼中,這場北約75周年峰會大概已經變成了拜登的「擋箭牌」--在特朗普(Donald Trump)回朝的陰影之下,維持美國在北約中的權威茲事體大,此時公開同拜登割席,確實是時機不當,倒不如看看拜登11日的記者會上表現如何才再作決定。

不過,從拜登辯論後這超過一周的表現來看,他實在沒有辦法扭轉超過七成認為他太老不應當總統的民意。7月7日,拜登到一家費城黑人教會拉票,期間他的大約7分鐘發言,就沒有用上讀稿機,只是帶備了紙本講稿,活動結束後,拜登留下來跟現場民眾逐一拍照、握手問好,花了近一個小時。雖然他演講期間聲音時見低落,但以拜登的低標準而言,也算得上是不過不失。然而,事到如今,不過不失本身已經是一種失。

北約成立75周年峰會7月9日至11日在華府舉行,焦點在於烏克蘭問題。(Reuters)

北約峰會後再「動手」?

根據Axios在7月7日的報道,已經有人數急速增加的民主黨人希望從奧巴馬夫婦到國會領袖的所有人在本周五(7月12日,剛好是北約峰會完結後一天)要求拜登退選。

目前,已經有至少5位現任民主黨國會眾議員呼籲拜登退選。公開要求拜登退選的民主黨金主,包括Neftlix創辦人之一Reed Hastings、迪士尼財富繼續人之一Abigail Disney等,都表明在新人選出現前暫停捐款。

眾議院民主黨領袖傑弗里斯(Hakeem Jeffries)7月7日也召來20多位眾議院各個委員會的資深民主黨領頭人來開會,聆聽各人對於拜登去留的意見。當中司法委員會、軍事委員會、老兵事務委員會、房屋委員會的民主黨領袖都明言拜登應當退選。會上雖然有支持拜登的聲音,但同樣有不少人質疑拜登繼續選下去的可能。

傑弗里斯雖然名義上支持拜登,但舉行此等內部高層會議,明顯是要為踢走拜登諮詢意見、凝聚共識。

圖為美國眾議院民主黨領袖、紐約州眾議員傑弗里斯(Hakeem Jeffries)2023年9月30日在眾院表決讓臨時開支法案過關後,在國會山莊向記者發表講話。(Reuters)

在國會參議院,同樣表示支持拜登的多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)則被指在總統辯論前曾向政治盟友表示如果拜登辯論表現不濟,他對換人持開放態度。

康乃狄克州民主黨參議員墨菲(Chris Murphy)在剛剛過去的周末也表明這一周不能是像「一切照常」一般,呼籲拜登不照本宣科地同選民溝通,證明他能夠勝任工作。墨菲稱,「時鐘正在滴答響。」

另一民主黨參議員沃納(Mark Warner)據報正在召集一批民主黨參議員8日會面,討論拜登去留。不過最新消息卻顯示,此會議似乎已被叫停。

目前,民主黨正陷進了一個「集體行動」難題之中,暫時也未有能力整合全黨力量去勸退拜登--即使大部份人心中都認為拜登該退。

要獨自站出來對付一個在任總統有極大風險,不成功便成仁,政治前途可能一朝喪。

2024年7月4日,美國總統拜登和副總統賀錦麗在華盛頓舉行的獨立日慶祝活動中舉手致意。(Reuters)

如果大家還記得去年底被共和黨激進派罷免的前眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的話,他如今辭去議員一職之後,就主力動員以數百萬美元計的資金在共和黨黨內初選尋持擊敗曾參與罷免行動的激進派議員。區區前議長尚且如此,何況堂堂總統?

民主黨人如今除了暗中組織之外--眾議院民主黨人9日又會有另一場會議--心中大概真的如拜登所說般正在祈求「上帝下凡」,讓拜登在11日北約峰會後的單獨記者會上再來一次「災難級」出醜,到時候,民主黨人大概就不必主動公開同拜登割席,也能將他拉下馬。

問題是,等待「上帝拯救」是有期限的。共和黨全國黨代表大會下周就要舉行,特朗普很可能會在未來幾天宣布副總統人選。到時候拜登年老的議題可能會被淡化。

6月27日的總統辯論之後,特朗普一直神隱,似乎是要靜觀民主黨政局之變。(Reuters)

同時,民主黨全國委員會據報正計劃在7月21日提前透過點算黨代表票的方式確立拜登作為民主黨總統候選人的地位。他們的說法是指此舉是為了符合俄亥俄州8月7日就要確定該州總統候選人身份的規定,而此日程卻設在民主黨全國黨代表大會(8月19至21日)之前。問題是,其實早在6月2日,俄亥俄州已經修法確保民主黨不必提早確立總統候選人。民主黨全國委員會依然要提早行動,就被認為是拜登方面想要儘早「生米煮成熟飯」的操作。

另一邊廂,近日哈馬斯確認其收回永久停火的要求之後,加沙暫時停火換回以色列人質的協議漸見曙光,以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)7月24日也將到美國國會發表演說,要停火的話可能在這天之前就會成事,給拜登一個宣傳外交重大勝利的機會。在成功促成加沙停火的和平光環之中,民主黨要推翻拜登就更為困難。

北約75周年峰會,可能是押後行動的合理理由。但同類的合理理由非常多,如果民主黨人真的要阻止特朗普重返白宮的話,峰會之後就必須迅速行軍,聯同政界、輿論界、金主、自由派民間團體群起公開地、明確地施壓拜登退選,否則時間不等人,再拖下去就真的只有神蹟出現才能趕走拜登。