白宮：拜登未接受帕金遜症治療　也不需要進行認知測試

81歲的美國總統拜登（Joe Biden）首場大選辯論後，健康問題再受關注。針對此前有媒體報道，一名帕金遜症權威專家曾8次訪問白宮。白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）7月8日回應媒體時，未交代該名專家到訪白宮的內容，但指拜登並未接受帕金遜症治療，也沒有服用治療帕金遜症的藥物，醫生也指拜登不需要進行認知測試。 她指出，拜登出任總統期間，僅3度會見一位與體檢相關的神經科醫生。



針對白宮訪客紀錄顯示，沃爾特・里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）的柏金遜症專家卡納爾（Kevin Cannard），曾至少8次到訪白宮，最近一次在今年1月。

不過，尚皮埃爾8日拒絕交代卡納爾到訪原因。至於她指拜登曾3度與體檢相關的神經科醫生會面，她也拒絕披露醫生名字，稱出於安全原因，必須保護對方隱私。對於尚皮埃爾的回應，多名記者表示不滿，批評白宮只會令事情惡化。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）則稱，沃爾特・里德國家軍事醫學中心的各類專家，負責為白宮工作所有人提供治療。貝茨又稱，拜登在擔任總統期間，除了年度體檢之外，並沒有接受神經科醫生的檢查。

拜登同日接受採訪時稱，今年曾進行涉及神經的體檢，紀錄已經公開。他亦被問到有否接受過帕金遜症的檢查，或許可以解釋他在辯論會的表現，但他一笑置之，又指當晚感覺很差，曾以為感染新冠病毒。