白宮：北約峰會將有數項重大援烏公布　拜登與施紀賢首次會談

北約峰會（NATO Summit）7月9日在美國華盛頓召開。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）8日表示，美國及盟友在峰會期間，將作出數項涉及援助烏克蘭的重大公布。總統拜登（Joe Biden）也將與英國新首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）舉行首次面對面會談。



白宮國家安全委員會發言人柯比指出，總統拜登在峰會期間將與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。

2024年6月13日，在意大利舉行的七國集團（G7）峰會期間，美國總統拜登（Joe Biden）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）簽署美烏新安全協議後握手。（Reuters）

美國及盟國將對繼續支援烏克蘭有數項重大公布，包括加強防空、威懾能力和支持烏克蘭國防工業。此舉是向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭） 發出強烈信號，表明北約及美國不會退縮，繼續支持烏克蘭。

白宮同時表示，拜登在峰會期間將與英國新任首相施紀賢舉行首次面對面會談，強調兩國保持和加強特殊關係的重要性。

英國新任首相施紀賢 （Keir Starmer）2024年7月8日在英國卡迪夫進行訪問，在參議院接受采訪時發表講話。（Reuters

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，兩人將討論俄烏和加沙戰事等問題上的合作，確保伊朗不會獲得核武器，以及應對胡塞武裝對商業航運的威脅。雙方也會討論在保護先進技術及開發清潔能源等領域進一步加強合作。