北約峰會前夕　普京莫迪會面勁friend　俄印聯手國際「升呢」？

印度總理莫迪（Narendra Modi）時隔五年首訪俄羅斯，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）7月8日莫斯科與他會晤。恰逢北約峰會舉辦前夕，其中或討論援烏常態化與印太安全，敏感時刻引起外界關注。



峰會前夕疑聯手印度

莫迪今次是俄烏戰爭以來首訪，得到普京熱烈歡迎，普京親自來到新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）的官邸門前迎接莫迪，二人還舉行一對一會面，克宮指雙方將「自由討論」有關事宜。會談或涉俄烏戰爭，面對這場「持久戰」俄羅斯在經貿與軍事上急需支持。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年7月8日與印度總理莫迪（Narendra Modi）在普京位於莫斯科郊外新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）舉行非正式會談。（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

印度智庫「觀察家研究基金會」副主席烏尼克里希南（Nandan Unnikrishnan）認為，雙方將在貿易和能源方面達成合作。

「前線」吃緊料商武器

印度嚴重依賴俄羅斯武器，莫迪更是在抵俄後稱期待加深雙方的「特殊戰略夥伴關係」。《時代》周刊引述英國智庫學者巴傑帕伊（Chietigj Bajpaee）分析，印度60%武器和軍事系統來自俄羅斯。但由於供應受俄烏戰爭影響，印度轉而從美國等西方國家購買武器。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年7月8日與印度總理莫迪（Narendra Modi）在普京位於莫斯科郊外新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）舉行非正式會談。（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

圖突顯國際地位

印度近年因領土問題和中國關係緊張，但中國和俄羅斯關係卻日益密切，或非印度樂見。普京先後出訪朝鮮越南，均受到熱烈歡迎，似有意展現俄羅斯話語權。《紐約時報》8日認為，俄羅斯舉動旨在成為多極世界中的「一極」。

習近平2024年7月3日在哈薩克首都會見普京（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS）

普京訪越南：6月20日，普京獲越南國家主席蘇林擁抱歡迎。(Reuters)

普京7月3日出席上合峰會，還面見中國國家主席習近平，但莫迪缺席。

中印關係僵持、中俄關係緊密，印度又依賴俄製武器，分析認為，俄印或因而有回「尷尬」。不過印度在俄烏戰爭立場中立，與中國相類似，才讓俄印「有偈傾」，甚至得以利用俄印關係與中國做一個平衡。

交好符合雙方利益

印度需要能源與武器，俄羅斯則希望借經貿合作提升雙邊關係。《時代》周刊8日引述分析人士指，印度目前40%以上的石油進口來自俄羅斯。