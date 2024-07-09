法國極右政黨加盟　歐爾班「歐洲愛國者」躋身歐洲議會第3大黨團

匈牙利政府發言人7月8日宣布，由馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的法國極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement National，RN）將加入由匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）牽頭組建的歐洲議會新黨團「歐洲愛國者」(Patriots for Europe）。



據路透社8日分析指，這意味着這一右翼政治集團將壯大為歐洲議會第三大黨團，對歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）所在的中間偏右第一大黨團歐洲人民黨（European People's Party，EPP）構成挑戰。值得一提的是，由於法國左翼和中間派聯盟的合作，國民聯盟在7月7日舉行的國民議會第二輪選舉中被「翻盤」，僅獲得143個席位，屈居第三。

匈牙利政府國際事務發言人、國際交流與關係國務秘書佐爾坦（Kovács Zoltán）7月8日在其社交媒體平台X上宣布了國民聯盟加入的消息。同日「官宣」加入新黨團的還有意大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）率領的意大利聯盟黨。

據法新社報道，「歐洲愛國者」在7月8日舉行「成立會議」，並在布魯塞爾召開新聞發布會正式宣布此事。

佐爾坦表示，隨着這兩個政黨的加入，「歐洲愛國者」黨團得以繼續壯大。根據國民聯盟的歐洲議會議員讓-保羅·加羅的說法，新黨團將由來自12個國家的84名議員組成，黨團主席將由法國國民聯盟的28歲主席巴爾代拉（Jordan Bardella）擔任。

84名議員，這個數字略多於持中間立場的復興歐洲黨團（Renew Europe）、極右翼的歐洲保守派和改革主義者（European Conservatives and Reformists Party，ECR）黨團，僅次於中間偏右的歐洲人民黨黨團和中左立場的社會黨黨團（Party of European Socialists，PES）。

對馮德萊恩的重大打擊？

新的第三大黨團誕生，無疑將影響歐洲議會的決策。意大利副總薩爾維尼8日寫道：「經過大量工作，今天在布魯塞爾誕生了一個龐大的愛國者團體，這將對改變歐洲的未來起到決定性作用。」

國民聯盟黨魁巴爾代拉此前一天也預告說：「明天，國民聯盟將加入一個大型團體，這將影響歐洲的權力平衡並對抗移民潮。」

在6月30日，也即匈牙利正式接任歐盟輪值主席國的前一天，歐爾班宣布其率領的匈牙利青民盟（Fidesz）將與奧地利自由黨（Freedom Party，FPO）、捷克「不滿公民行動」黨（ANO）合作，在歐洲議會組建新黨團，目標是成為歐洲最大的右翼聯盟，從而「改變歐洲政治」，主要訴求包括打擊非法移民，以及讓更多事務的決定權回歸成員國本身。

據彭博社和路透社介紹，在歐洲議會成立新黨團有一定門檻，需要有來自至少7個成員國的23名議員加入，才能獲得議會承認。此前，荷蘭自由黨（PVV）、葡萄牙「夠了」黨（Chega）、西班牙呼聲黨（Vox）以及丹麥人民黨、比利時荷語區弗拉芒利益黨等極右翼政黨宣布加入「歐洲愛國者」，為其湊滿組團門檻。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）2024年6月27日在比利時布魯塞爾出席歐盟峰會時，與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）交談。 （REUTERS/Johanna Geron/File Photo）

據《政治報》（Politico）歐洲版分析，對於尋求議會多數以確保馮德萊恩連任歐委會主席的中間派聯盟而言，「歐洲愛國者」躋身第三大黨團將是一個重大打擊。歐爾班6月23日接受德媒訪問時，曾明確呼籲撤掉馮德萊恩歐委會主席一職，還稱歐盟在馮德萊恩任期下度過了史上「最糟糕的五年」。

除此以外，這一新黨團的潛在實力也是對領導歐洲議會另一極右翼黨團ECR的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的挑戰。不過，政治新聞網歐洲版認為，「歐洲愛國者」的權力也可能會受到所謂的「警戒線」的制約，即其他黨團將阻止新黨團擔任歐盟委員會主席或歐洲議會副議長等關鍵職位。

7月8日較早時，法國內政部凌晨公布的數據顯示，在法國國民議會選舉第二輪投票中，原本在首輪投票中領先的國民聯盟「爆冷」僅斬獲143個席位，屈居第三。不過，有報道指，勒龐仍樂觀表示「勝利只是被推遲」，指國民聯盟的議席數量仍增加了一倍，給未來播下了種子。

本文獲《觀察者網》授權轉載

