匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)7月8日訪華,中國國家主席習近平上午在北京釣魚台國賓館與他舉行會談。中國外交部發言人林劍8日在例行記者會上介紹歐爾班的訪華詳情。



林劍介紹,在會談中習近平同歐爾班就雙邊關係、中歐關係以及共同關心的問題交換意見。雙方重點就烏克蘭危機進行深入溝通,歐爾班通報自7月2日起分別訪問烏克蘭和俄羅斯的有關情況。

匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)2024年7月8日抵達北京與中國國家主席習近平會談。(Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024社交媒體X賬號)