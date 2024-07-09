回應歐爾班「和平之旅」　澤連斯基：他無法調停俄烏戰事

在「未經歐盟授權」的情況下，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）於7月初開始執行他的「和平使命」，已先後到訪烏克蘭、俄羅斯、中國。



據《基輔獨立報》、烏克蘭「Babel」新聞網等媒體報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月8日對此表態指，歐爾班不具備通過談判結束俄烏衝突所需要的影響力，無法充當俄烏衝突調停人，「只有嚴肅而強大的國家或聯盟，如美國、中國和歐盟」，才能進行有效調解。

報道指，澤連斯基當天在波蘭首都華沙與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）舉行的聯合新聞發布會上作出上述表述。

2024年7月8日，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在華沙總理府出席聯合新聞發布會時握手。（Reuters）

澤連斯基稱，在歐爾班訪問基輔時，他並不知道歐爾班的下一站將前往莫斯科。「我不知道他要飛往莫斯科，這是他的選擇。」

烏克蘭外交部曾表示，匈牙利方面在未徵得烏克蘭同意或協調的情況下做出了訪問俄羅斯的決定。

當被問及匈牙利總理能否成為俄烏衝突的調解人時，澤連斯基答道，「只有嚴肅而強大的國家或聯盟才能充當中間人」，他認為，衝突不會通過調解而結束，而是當一個擁有強大經濟和軍事實力的國家能夠向俄羅斯施壓，迫使其放棄衝突時，這場戰爭才會結束。

圖為2024年7月2日，在烏克蘭基輔，匈牙利總理歐爾班和烏克蘭總統澤連斯基在會面前握手。（Reuters）

澤連斯基強調，「你必須擁有可以影響俄羅斯經濟的能力，或者有一支非常強大的軍隊，令俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）懼怕，（這就要求）它的武裝力量要比俄羅斯更強大。世界上有多少這樣的國家？我想只有少數。我認為美國是這樣的國家，我認為中國是這樣的國家，我認為歐盟也是，不是單個歐盟國家，而是整個歐盟，它們確實可以完成這樣的調解任務。」

與此同時，澤連斯基還對普京想要結束衝突意願提出質疑，稱「即使他與這個或那個國家會面，也不意味着他想結束戰爭」。

2024年7月4日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在哈薩克阿斯塔納（Astana）出席上海合作組織峰會。（Reuters）

7月1日，被歐盟多國視為「麻煩製造者」的匈牙利，接替比利時擔任為期半年的任歐盟輪值主席國。匈牙利歐盟事務部長博考（Bóka János）曾表示，和平是匈牙利擔任歐盟輪值主席國的基石，匈牙利關心的是避免俄烏衝突升級和促進外交解決衝突。

在匈牙利擔任歐盟主席國的第二天（7月2日），歐爾班就肩負着「和平使命」來到了烏克蘭。這是他自本輪俄烏衝突升級以來首次訪問烏克蘭。歐爾班提議儘快實現停火，但遭到了澤連斯基的拒絕。

2024年7月5日俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮接見匈牙利總理歐爾班。（Reuters）

5日，歐爾班抵達莫斯科與普京舉行會面。普京於會談後向記者表示，俄方對歐爾班試圖恢復俄羅斯與歐洲之間的對話表示感謝，但認為烏克蘭目前仍然不願停止衝突。

歐爾班的訪俄行程引起歐盟內部的不滿，包括歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、波蘭總理圖斯克在內的歐洲高官輪番猛烈抨擊，直指歐爾班此舉「未經授權」，匈牙利「無權代表歐盟與俄接觸」。

波蘭總理圖斯克2024年6月9日在歐洲議會選舉後出席所屬陣營的造勢晚會時擺出勝利手勢（Reuters）

波蘭總理圖斯克8日也加入了對歐爾班的「討伐之列」，他聲稱，沒有人有權在沒有烏克蘭同意的情況下代表烏克蘭決定未來和平的形式，「任何人都無權代表波蘭或整個歐盟採取行動」。

對此，歐爾班承認自己是在沒有獲得歐盟授權的情況下就前往俄羅斯，但他堅持認為，「和平不可能在布魯塞爾舒適的扶手椅上就能實現」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

