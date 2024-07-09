法國會三分天下　政局何去何從？　馬克龍前路艱難

法國7月7日國民議會選舉第二輪投票中，沒有任何政黨贏得絕對多數席位，法國政局因此陷入前所未有的不確定性。



是否會組成左翼聯盟？

本次選舉結果三大陣營鼎立，在沒有一個政治集團贏得過半議席情況下，通常取得最多議席的陣營，有優先權籌組聯合內閣或獨自組閣，但法國憲法沒有明確規定，總統須從最大黨派中任命總理。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）至今未公開談論選舉結果，他的助手說他將審慎分析選民表達的意願。本週，馬克龍將前往美國華盛頓參加北約峰會。新議員將於7月15日開始報到，他們的首次會議將於7月18日舉行。

2024年7月7日，法國國民議會選舉舉行第二輪投票，總統馬克龍（Emmanuel Macron）到票站投票。（Reuters）

馬克龍可能會尋求與溫和左派達成協議，組建聯合政府。不過，談判可能很困難，極左翼領袖梅朗雄（Jean-Luc Melanchon）已經表明，不會同其他陣營組成廣泛聯盟。

領導法國極左翼聯盟「不屈服的法蘭西」黨的梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）2024年6月30日在法國會選舉首輪投票中，到巴黎一個票站投票。（REUTERS）

在中間派陣營中，馬克龍所屬政黨的黨魁塞茹爾納（Stéphane Séjourné）表示，已準備好與主流政黨合作，但排除與梅朗雄領導的左翼聯盟達成任何協議。

就算達成協議，也可能採取鬆散、非正式聯盟的形式，這樣的合作是脆弱的。

各個陣營組建政府可能需要數週時間，巴黎奧運會不到三週就將開幕，法國很可能還是由過渡政府看守。

巴黎奧運：圖為2024年7月6日，鏡頭下法國巴黎凱旋門。2024年巴黎奧運會和殘奧會的廣告旗幟已在市內多處懸掛。（Reuters）

如果各黨無法達成協議

根據法國憲法，未來12個月內不能舉行新的議會選舉，因此，立即重新投票不是一種選擇。

2024年7月3日，法國政府發言人兼中間派執政聯盟候選人泰弗洛（Prisca Thevenot）在中北部城市默東（Meudon）張貼競選海報時遇襲。圖為泰弗洛與法國總理阿塔爾在默東的競選海報。（Reuters）

如果各黨無法達成政治協議，馬克龍也可以任命一個與政黨無關的專家政府。由技術官僚組成的政府只會處理日常事務，不進行結構性改革。

這一方案仍需要議會的支持，目前尚不清楚左翼集團是否同意。

本文獲《聯合早報》授權轉載

