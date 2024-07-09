法國陷入懸峙國會　財長：國家面臨3大風險

法國大選過後，左中右三大陣營都無法獲得絕對多數，陷入懸峙國會局面。總理阿塔爾（Gabriel Attal）7月8日向總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）提出請辭被拒。法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）同日撰文指出，法國正面臨3大風險：金融危機和經濟衰退、國家意識形態的分裂，以及國民議會勢力分散，導致無法凝聚共識。



法國大選塵埃落定，左翼新人民陣線（New Popular Front）取得192席，總統馬克龍（Emmanuel Macron）的中間派聯盟「一起」（Ensemble）獲158席，由馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線（Front National）則只有145席排第三。

總理阿塔爾7月8日遞交辭呈但獲總統馬克龍挽留，以確保國家的穩定。

法國財政部長勒梅爾同日在其社交媒體發文指，法國現時正面臨三大風險，最直接的風險是金融危機和經濟衰退。

他表示，新人民陣線提出的經濟計劃將破壞過去七年來採用政策帶來的成果，執政聯盟的政策為法國帶來就業機會、吸引力和更多工廠。

第二大風險是國家意識形態的分裂，勒梅爾認為現時的局面將帶來無休止的爭吵和集體疲憊，最終導致政治危機。

2024年6月20日，法國財經部長勒梅爾（Bruno Le Maire）在巴黎法國雇主團體MEDEF工會總部向法國企業家介紹「在一起」（Ensemble pour la République）對法國國會大選的計劃。（Reuters）

第三大風險則是國民議會勢力分散，導致無法凝聚共識。